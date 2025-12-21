Az idei ünnepi időszakban nagy eséllyel új irányt vesznek a SZÉP kártya birtokosok fizetési és fogyasztási szokásai, köszönhetően az új felhasználási lehetőségeknek. Idén ugyanis már lakásfelújításra is fordítható az összeg fele, decembertől pedig már hideg-élelmiszerre is felhasználható a cafeteria elem - hívta fel a figyelmet a K&H.

A bank kkv bizalmi index legfrissebb kutatási adatai alapján a hazai vállalkozások 35 százaléka nyújt béren kívüli juttatásokat, amelyek közül továbbra is a SZÉP kártya a legelterjedtebb. A vásárlók pedig szívesen élnek a cafeteria elemmel.

Kapcsolódó Erre költ a magyar idén karácsonykor

Ezt tükrözik a pénzintézet adatai is: felhasználóik

a nyári hónapok után decemberben költöttek a legtöbbet SZÉP kártyával, 432 ezer tranzakció során több, mint 3 milliárd forint értékben.

A bank ügyfeleinek múlt decemberi költései alapján egyébként az ételrendelési szolgáltatások voltak a legnépszerűbbek, ezt követték a szállásfoglalások.

„A tavaly decemberi adatoknak egyik fő tanulsága volt számunkra, hogy ebben az időszakban növekszik a mindennapi étkezési szolgáltatások iránti igény, ezért az idei évben jól támogatja a felhasználók igényeit, hogy idén december 1-jétől már hideg élelmiszert is vásárolhatnak a SZÉP kártya keretükből. Emellett az is tovább ösztönözheti a SZÉP kártya használatát, hogy az idei évben már lakásfelújításra is használható a juttatási összeg fele, így az otthon kisebb átalakítása, berendezési tárgyak vásárlása is megoldható a segítségével” – mutatott rá Rammacher Zoltán, a bank lakossági és kkv szegmens marketing vezetője.