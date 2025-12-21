Mint írtuk, december 19-én az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) azt közölte az MTI-vel, hogy megnyugtató megállapodás született a tárca és a fuvarozók érdekeit képviselő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) között.

Orosz Tibor, a fuvarozók egyik érdekvédője azonban egy Facebookon közzétett videóban közölte:

elhatárolódnak a megállapodástól, és kihátrálnak az MKFE mögül, mivel álláspontjuk szerint a szervezet nem képviseli megfelelően a fuvarozók érdekeit.

A Telex összefoglalója szerint amíg a gyorsforgalmi utakon 4,3 százalékkal, az infláció mértékével nőnek a díjak, a főutakon közlekedő teherautók esetében több mint ötven százalékos emelés jön. Orosz Tibor szerint ennek hatására a fuvarozók kénytelenek lesznek jelentősen emelni az áraikat, a plusz költséget pedig végül a vásárlókkal fizettetik majd ki a kereskedők.

A Totalcar beszámolója alapján a fuvarozók érdekvédője hozzátette azt is, hogy ha az útdíjakat valóban ilyen mértékben emelik, akkor az egész Európai Unióban Magyarországon kellene ilyen címen a legtöbbet fizetni. Ennél egyedül Svájcban magasabbak az útdíjak.

Mivel a fuvarozók elfogadhatatlannak tartják a kialakult helyzetet, december 22-én, hétfőn délben békés demonstrációt terveznek az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A szervezők arra kérik mindazokat, akik fontosnak tartják a fuvarozók és a magyar lakosság ügyét, hogy csatlakozzanak a megmozduláshoz.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményben reagált a fuvarozói tiltakozásokra, hangsúlyozva, hogy december 19-én hét fuvarozói érdekképviselettel írtak alá megállapodást, amely széles körű szakmai konszenzuson alapul. Az ÉKM értetlenül áll az egyezséget figyelmen kívül hagyó egyéni akciók előtt, amelyek szerintük indokolatlanul zavarják az ünnepekre készülő lakosság nyugalmát.