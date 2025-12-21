Az erdélyi magyarok körében Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus, több mint 90 százalékuk bízik benne, míg a magyar ellenzéki politikusok bizalmi indexe a román pártok népszerűségi szintjén áll - derült ki a kolozsvári SoDiSo Research által készített, a Maszol.ro hírportál által ismertetett közvélemény-kutatásból.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Eurotrans Alapítványa számára készített felmérés következtetéseiről Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt a hírportálnak, egy vasárnap megjelent interjúban. Elmondása szerint az erdélyi magyar felnőtt lakosságra reprezentatív felmérés adataiból egyértelműen kiderül, hogy az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a jövő tavaszi magyarországi választásokon, és mi következik utána.

Szociológusként elemezve a kutatás eredményeit elmondhatom, hogy Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla. Ugyanakkor az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság. Érdekes adat, hogy a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony

– idézték az RMDSZ stratégiai igazgatóját.

A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.

„Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást. A pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna - ami összhangban van azzal, hogy megközelítőleg ugyanennyien azt szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök. Ez a támogatottság annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját, amely a szülőföldön való megmaradást és boldogulást szolgálta” – mondta Antal Árpád.