Bár sokak vágya a fehér karácsony, idén ennek esélye országos szinten alacsony – írja a Pénzcentrum.

Néhány térségben azonban akad némi remény.

A modellek alapján Nyugat- és Délnyugat-Magyarországon, különösen az Alpokalja térségében, valamint a Dunántúl nyugati és délnyugati részein mutatkozik a legnagyobb esély havazásra.

Ezeken a területeken helyenként 15–20 százalékos valószínűséggel fordulhat elő hóesés, ami országos összevetésben a legkedvezőbbnek számít.

A Dunántúl középső és déli részein, illetve az Északi-középhegységben már kisebb, nagyjából 10 százalék körüli eséllyel lehet számolni havazásra. Itt inkább csak elszórtan, rövid ideig fordulhat elő hóesés.

Az ország nagy részén, különösen az Alföldön és az északkeleti térségekben, mindössze 5 százalék körüli a havazás valószínűsége, így kicsi az esély arra, hogy karácsonykor tartósan havas táj alakuljon ki.