A 2009-ben a svéd és a dán postai szolgáltatások egyesülésével létrejött PostNord az év elején jelentette be, hogy leállítja a levelek kézbesítését, és 1500 munkahelyet szüntet meg Dániában a társadalom rohamos digitalizációja miatt.

Miként akkor az Economx is megírta, a vállalat Dániát a világ egyik leginkább digitalizált országaként jellemezte, és közölte, hogy a levelek iránti kereslet „drasztikusan csökkent”, miközben az online vásárlás továbbra is növekszik. Ez arra késztette a céget, hogy a levelek helyett a csomagküldeményekre összpontosítson.

Ennek megfelelően 1500 piros postaládát távolítottak el az utcákról, amelyek megszerzéséért hatalmas lakossági roham indult.

A jellegzetes postaládákat villámgyorsan elkapkodták a nosztalgikus dánok, akik meg akarták kaparintani az utolsó ereklyéket.

A hónap elején tartott árverésen mindössze három óra alatt felvásárolták az eladásra kínált 1000 különleges, már leszerelt postaládát. A jó állapotúakért 2000 dán koronát, a kissé kopottabbakért pedig 1500 dán koronát kértek darabonként.

További 200 postaládát januárban árvereznek majd el - számolt be a The Guardian.

A dánok egyébként továbbra is küldhetnek majd leveleket, csak ezután már a Dao magánkézbesítő cég igénybevételével. Jóllehet az elmúlt 25 évben a levélküldés több mint 90 százalékkal esett vissza az országban, a Dao a levélírás feléledésére számít, különösen a fiatalok körében. Felméréseik szerint a 18 és 34 év közöttiek máris két-háromszor annyi levelet küldenek, mint más korosztályok. Trendkutatók a növekedést annak tulajdonítják, hogy a fiatalok ellensúlyt keresnek a digitális túlterheltséggel szemben.

A PostNord intézkedése nem érinti a cég svédországi levélkézbesítési szolgáltatását – abban az országban továbbra is működik a hagyományos levélposta.