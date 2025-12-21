Idén ismét az egész novembert a Black Friday jegyében töltöttétek. Milyen számokkal zártátok ezt az időszakot?

A MediaMarkt ebben úttörő volt a magyar piacon: mi nem egyetlen napra hegyezzük ki az akciókat, hanem egy egész hónapos kampánnyal készülünk. Az idei november minden szempontból rekordot döntött. Felülmúltuk a tavalyi év amúgy is erős számait mind látogatószámban, mind az online tranzakciók mennyiségében és a kosárértékben is.

Elképesztő tudatosságot látunk a vásárlóknál. Az emberek pontosan tudják, hogy ebben az időszakban komoly kedvezmények érkeznek, ezért sokan egész évben ide koncentrálják a nagy beruházásaikat. Bár a hivatalos iparági adatok még nem futottak be, minden jel arra mutat, hogy rekord piaci részesedést értünk el.

Mekkora a novemberi időszak súlya?

Nálunk az üzleti év nem egyezik a naptári évvel. Az október-decemberi időszak az első negyedévünk, és ez a három hónap adja a teljes éves árbevételünk valamivel több mint 40 százalékát. A november ezen belül is kiemelkedő, egy nagyon erős kétszámjegyű szeletet képvisel a teljes éves teljesítményünkből.

Érdekes mintázat figyelhető meg a piacon: az év első tíz hónapjában a kereslet viszonylag stabil, majd a november-decemberi időszakban gyakorlatilag megduplázódik a forgalom egy átlagos hónaphoz képest. Ez a két hónap ma már súlyában hasonló lett, két hatalmas tömböt alkotva az év végén.

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Hogyan válik el egymástól a novemberi és a decemberi kereslet?

A novemberi kampány után, december elején általában látunk egy rövid megpihenést, majd az ezüst- és aranyhétvégén jön az újabb roham. A kettő között azonban jelentős különbség van abban, hogy mit vásárolnak az emberek.

Novemberben a tervezett, nagy értékű beruházások dominálnak: nagyháztartási gépek, prémium televíziók, laptopok és okostelefonok. Míg decemberben, a karácsony közeledtével pedig az ajándék típusú termékek súlya nő meg: szépségápolási eszközök, kisebb konyhai gépek és kiegészítők.

Mi a helyzet a fizetési hajlandósággal? Mennyire népszerű ilyenkor az áruhitel?

A részletfizetés aránya nem mutat kiugrást a korábbi évekhez képest, de a tudatosság itt is tetten érhető. A 0 százalékos thm-es konstrukciók súlya jelentősen megnő ilyenkor a hitelforgalmon belül. Van azonban egy rendkívül népszerű termékünk is: a 36 hónapos futamidő 9,9 százalékos thm-mel. Egy nagyértékű gép árát 36 részre elosztva olyan havi törlesztőt kapunk, ami még ebben a kamatkörnyezetben is racionális döntés a vásárló részéről, különösen, ha az infláció hatásait is figyelembe vesszük.

Van-e még létjogosultsága a fizikai boltoknak az online tér kiugró népszerűsége mellett?

Mi évekkel ezelőtt az omnichannel-modell mellett köteleztük el magunkat, és az idő minket igazolt. Bár a vásárlói utak 80 százaléka az online térben kezdődik, a fizikai boltokra óriási az igény. A szerepük azonban átalakul: élményközponttá és szociális térré válnak. Ide a vásárló azért jön, hogy szakmai tanácsot kapjon, kipróbálja a legújabb robotporszívót, megkóstolja a kávét, vagy megnézze élőben a különbséget egy kalibrált és egy gyári beállítású tévé között.

Emiatt folyamatosan modernizáljuk az üzleteinket. Büszkék vagyunk rá, hogy az európai MediaMarkt-országok közül Magyarországon a legmagasabb a modernizációs ráta. Legutóbbi nagy projektünk a budaörsi áruház megújítása volt, amely egy európai szinten is kiemelkedő bemutatóterem lett.

Mit látni a statisztikákban, hogyan veszik át az árut az emberek?

Ez a legérdekesebb trend: radikálisan nőtt az online megrendelt, de áruházban átvett (pick-up) termékek aránya. Bár van házhozszállítási szolgáltatásunk és csomagautomatás opciónk is, az emberek többsége ma már bejön a boltba az online megrendelt termékért – még a nagyháztartási gépekért is. Ez komoly logisztikai átalakítást igényelt tőlünk az áruházak háttérterületein, de ez a nyerő modell.

Hogyan sikerült megszólítani a fiatalabb vásárlókat?

A 30 év alattiak körében kiemelkedően magas a márkánk ismertsége és kedveltsége. Ez többek között a gamerek felé nyitott stratégiánknak és a szolgáltatásainknak köszönhető. Az idősebbek pedig azt értékelik, hogy nálunk a notebookot vagy telefont „ready-to-go” állapotban kapják meg: minden szükséges szoftvert feltelepítünk, így otthon már nem kell a technikai részletekkel bajlódniuk.

Nyáron indult el a hűségprogramotok. Mik a tapasztalatok?

A nulláról indultunk, de a tagszám minden várakozást felülmúlt, már több százezres klubunk van. A Black November alatt a taggyűjtés 75 százalékkal gyorsult fel, mivel a kampányunk szerves részévé tettük a hűségtagoknak szóló extra kedvezményeket.

A célunk a milliós nagyságrend. De nem csak kuponokat adunk: a stratégiánk lényege az élmény. Van például egy tesztelési lehetőségünk, ahol a tagok innovatív termékeket próbálhatnak ki. Hozzáférést biztosítunk eseményekhez is, mint például Robbie Williams koncertje, akivel a PEAQ saját márkás audiotermékeink kapcsán működünk együtt.

Az ilyen mértékű online és offline forgalom kiszolgálása komoly logisztikai hátteret igényel. Milyen fejlesztések történtek ezen a téren?

2024 augusztusában költöztünk új, ecseri logisztikai központunkba. A Waberer’s-szel együttműködve egy európai szintű raktárbázist hoztunk létre, ami a kereskedelmi tevékenységünk gerincét alkotja. Ez teszi lehetővé, hogy a novemberi forgalmi csúcs idején is a rendeléseink több mint 95 százalékát határidőre teljesítsük. Olyan széles körű szolgáltatási portfóliónk van – a beüzemeléstől a régi gép elszállításáig –, ami egyedülálló a piacon.

Mekkora szerepet játszanak a saját márkás termékek a MediaMarkt kínálatában?

Bár mi továbbra is a nagy világmárkák „háza” maradunk, az utóbbi években tudatosan építettük fel a saját márkás portfóliónkat (OK, ISY, PEAQ, KOENIC). Mára több mint ezer ilyen termékünk van. Ezeket azoknak a vásárlóknak szánjuk, akik a kiváló ár-érték arányt keresik: ugyanazt a műszaki minőséget és garanciális hátteret kapják meg elérhetőbb áron. A saját márka segít kitölteni azokat a piaci réseket, ahol a nagy gyártók esetleg nem kínálnak optimális megoldást, de számunkra fontos, hogy minden igényre legyen válaszunk.

Nemrég bejelentették a JD.com és a Ceconomy (a MediaMarkt anyavállalata) közötti együttműködést. Ez egy kínai felvásárlást jelent?

Fontos tisztázni: a JD.com tulajdonosi szerepvállalása nem felvásárlás vagy kivásárlás, hanem egy technológiai transzfer két globális szereplő között. Az MediaMarkt-ot alapító Kellerhalls-család továbbra is több mint 25 százalékos részesedést tart meg az új vállalatban, tehát nem szabadulni akartak a cégtől.

A helyzet az, hogy adott egy Európában piacvezető, hatalmas bizalommal és beszállítói háttérrel rendelkező omnichannel-kereskedő, aki mellé társul a világ egyik legsikeresebb kínai technológiai cége. A JD.com olyan informatikai és logisztikai tudást hoz be, ami segít nekünk sokkal gyorsabban megvalósítani az élményelektronikai stratégiánkat.

Európai vásárlóként kell-e tartanunk az adatok vagy a működés kínai befolyásától?

Egyáltalán nem. A MediaMarkt önálló üzleti egység marad, saját adatcenterrel és működéssel. Az ügyféladatok nem mennek ki Kínába. A JD.com segíteni akarja az európai működést, de tudják, hogy itt mások a kulturális és vásárlási szokások. Maradnak a telephelyek, a munkavállalók, a beszállítók és a menedzsment is. Ez egy szinergiaépítés: mi adjuk az európai piacismeretet és az arcot a vásárló felé, ők pedig a háttértechnológiát.