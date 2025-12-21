Idegen, szervetlen anyag jelenléte miatt visszahívta a forgalomból a Mama Gyógynövényei Hibiszkuszvirág elnevezésű gyógyteát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A hatóság figyelmeztetése szerint a Mama Gyógynövényei Hibiszkuszvirág 50 grammos teában bele nem illő, szervetlen anyagot találtak. A hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el – írja a Dívány.

A termékvisszahívás kizárólag az alábbi adatokkal azonosított termékre vonatkozik:

Minőségmegőrzési idő: 2026.11.01.

Tételszám: 2025.10.28.

Kiszerelés: 50 g

Csomagoló: MDR 2000 Kft.

Intézkedés: Termékvisszahívás

A hibiszkuszvirág teát gyakran fogyasztják különböző egészségügyi panaszok enyhítésére, jótékony hatásait több klinikai vizsgálat is alátámasztotta. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a gyógyteák elsősorban kiegészítő jellegű készítmények.