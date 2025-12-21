Az Egyesült Államok parti őrsége szombaton lefoglalt egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál, nemzetközi vizeken, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök "teljes és átfogó blokádot" rendelt el a Venezuelába irányuló és onnan induló, amerikai szankciók hatálya alá eső olajszállítmányokkal szemben – közölte a washingtoni belbiztonsági minisztérium a közösségi médiában.

A tájékoztatás szerint a parti őrség a védelmi minisztériummal együttműködve hajtott végre "villámcsapás-szerű műveletet", amelynek során átvette az irányítást a Centuries nevű tartályhajó felett. A hatóságok gyanúja szerint a hajó olyan olajat szállított, amelyre amerikai szankciók vonatkoznak.

Korábban Kristi Noem belbiztonsági miniszter is beszámolt az akcióról az X közösségi oldalon, és egy videót is közzétett, amely állítása szerint a lefoglalást mutatja. Noem hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is fellép a szankcionált olaj illegális szállítása ellen, amely szerinte a térségben működő "narkóterrorizmus" finanszírozását szolgálja. A mostani már a második alkalom az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államok olajszállító hajót állít meg Venezuela közelében, miközben jelentős amerikai katonai erőösszevonás zajlik a térségben.

Venezuela élesen bírálta az amerikai lépést. Delcy Rodríguez venezuelai alelnök közleményében "lopásnak és eltérítésnek" nevezte egy magántulajdonban lévő venezuelai tartályhajó elfoglalását, valamint a legénység "kényszerű eltüntetését" nemzetközi vizeken. Álláspontja szerint az akció a nemzetközi jog megsértését és kalózkodást jelent, ezért Caracas panaszt tesz az ENSZ Biztonsági Tanácsánál.