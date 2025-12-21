Mióta az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) megújította a lakossági állampapírok konstrukcióit, az új sorozatok egyértelműen előtérbe kerültek: az egyszerűbb futamidő-struktúrát, a módosított kamatszinteket és 99 vagy akár 100 százalékos visszaváltási árfolyamot a legtöbb befektető előnyben részesíti.

Az október eltelt időszak értékesítési adatai is megerősítették, hogy a portfóliófrissítést követően a magasabb, kiszámítható kamatozású papírok, vagyis a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) lettek a befektetők új kedvencei.

Az alábbi gyakorlati példák azt szemléltetik, mekkora megtérülésre számíthatnak a megtakarítók a két kedvenc állampapír esetében.

Fix gyarapodás

Tegyük fel, hogy egy befektetőnek van 1 000 000 forintja, amelyre előreláthatóan nem lesz szüksége a közeljövőben, így a legfrissebb sorozatú, ötéves futamidejű Fix Magyar Állampapírba (FixMÁP) fektette az összeget.

Az első, hosszabb kamatperiódusban – 2025. november 13. és 2026. március 20. – 2,46 százalék a kamat.

Minden további, negyedéves időszakban 1,75 százalékot, vagyis évente 7 százalékot kamatozik a tőke.

Feltételezve, hogy a hozamot ugyancsak 7 százalék mellett tudjuk majd befektetni, a lejárat napján – 2030. december 20-án – a befektetés 1 424 650 forintra nő.

A FixMÁP azoknak ajánlható megtakarítási forma, akik a stabil és kiszámítható megtérülést részesítik előnyben, és középtávon nélkülözni tudják a befektetni kívánt összeget. További előnye a FixMÁP-nak, hogy az ügyfelek háromhavonta hozzájutnak a kamatokhoz és azt szabadon felhasználhatják. A futamidő lejárta előtt a kincstár a névérték 99 százalékán vásárolja vissza a kötvényt.

Forrás: allampapir.hu

Rugalmas növekedés

A következő példában szintén 1 000 000 forintja volt a befektetőnek, de nem biztos benne, hogy pontosan meddig tudja nélkülözni ezt az összeget, így október 2-án, az új, megnövelt kamatozású, frissen kibocsátott MÁP Pluszba fektette a pénzét.

Az első kamatperiódus itt is hosszabb volt – 2025. október 2. – 2026. november 21. –, amely után a befektetés tényleges kamata 7,39 százalék, amelyet értékpapírban kapott meg a befektető.

A következő években a mindenkori új tőkére 6,75, majd 7,00, 7,25 és 7,50 százalék, sávosan növekvő kamatot írnak jóvá.

A folyamatosan egymásra rakódó kamatok automatikus befektetésével a lejárat napján – 2030. november 21-én – a befektetőnek 1 414 234 forintja lesz.

A MÁP Plusz sajátossága, hogy a kamatfizetések utáni öt munkanapon belül az ügyfél veszteség nélkül hozzáférhet a pénzéhez.

A MÁP Plusz így azoknak lehet ideális választás, akik kiszámítható, de rugalmas befektetési megoldást keresnek rövid- és középtávú megtakarításokhoz, és azt szeretnék, hogy a megtakarítási idő alatt ne kelljen a kamatokkal külön foglalkozniuk.