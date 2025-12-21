A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legfrissebb nyilvános adatai alapján decemberben sem állt meg a termékek kiszerelésének csökkenése. Az eddigi bejelentések arra utalnak, hogy a jövő évi húsvéti időszakban a vásárlók már több, megszokott termékkel is kisebb csomagolásban találkozhatnak az üzletekben – írja a Portfolio.

A gyártók és forgalmazók jogszabály alapján kötelesek bejelenteni a csomagolási méretek változását a hatóságnak. Ez azokra az előrecsomagolt termékekre vonatkozik, amelyeket 2020 januárja és 2023 júliusa között vezettek be, és amelyek jelenleg olyan üzletekben kaphatók, ahol az éves árbevétel meghaladja az egymilliárd forintot. A szabályozás szerint a kereskedőknek egyértelműen jelezniük kell a vásárlók felé a méretváltozást, kivéve akkor, ha legalább fél éven át párhuzamosan árulják a régi és az új kiszerelést.

A rendszer célja az, hogy visszaszorítsa a burkolt áremeléseket, amelyek sok esetben szinte észrevétlenek maradnak. Egy mosókapszula-csomagban például a darabszám csökkenése gyakran csak alaposabb vizsgálattal derül ki, míg a nagyobb, akár 20 százalékos méretcsökkentés már tudatos üzleti döntésre utalhat. Ez önmagában nem feltétlenül jogsértő, mivel a gyártók sok esetben így próbálnak olyan árszintet tartani, amelyet a fogyasztók még elfogadnak.

Fontos ugyanakkor, hogy a hatósági adatok nem tartalmaznak árváltozásokat, így nem derül ki, hogyan alakul az egységár. Elméletben előfordulhatna, hogy a kisebb kiszereléshez alacsonyabb ár társul, a gyakorlatban azonban a zsugorinfláció ritkán jár együtt tényleges árcsökkentéssel.

Az édességek között a Mondelez Hungária Kft. több húsvéti terméknél is méretmódosítást hajtott végre. A Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag tömege 224 grammról 212 grammra csökkent, míg a Milka Húsvéti vegyes csomag esetében 126 gramm helyett már csak 121 gramm kerül a dobozba. A Milka márka korábban is gyakran szerepelt hasonló bejelentésekben, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is.

Az Aldi üzleteiben forgalmazott, a Krüger Austria GmbH által gyártott édességcsomagoknál még nagyobb mértékű csökkenés látható. A Getit multipack tömege több mint 22 százalékkal lett kisebb, míg a Race és a Peanut Bits multipack esetében a csomagolás közel negyedével zsugorodott.

Nem csak az édességek érintettek: a tejtermékek között az Alföldi Tej Kft. által gyártott Riska laktózmentes tejföl kiszerelése is csökkent, a pelenkák piacán pedig a Spar bejelentése szerint a Pretty Baby nadrágpelenka darabszáma több mint harmadával esett vissza.