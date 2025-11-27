Karácsony Gergely szerint nincs rendben, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldaláról kell megtudnia az Európai Unió kilencedik legnagyobb fővárosának vezetőjeként, hogy mi lesz a város sorsa – közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Miután Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón azt kérte, hogy erősítse meg a Fővárosi Közgyűlés, hogy Budapest a fizetésképtelenség határán van, ezt fogják tenni:

hétfőre ezért rendkívüli közgyűlést hívott össze.

Ezúttal azonban nem a Városházára, hanem a kelenföldi buszgarázsba hívta azt össze, mivel szerinte ez az egyik legfontosabb helyszíne a Budapest érdekében végzett szolgálatnak.

Hozzátette, annak érdekében, hogy a döntésnek súlya legyen, ezért azt személyesen viszi el a Karmelitába. Azonban ehhez most a budapestieket is hívja. Ehhez egy eseményt is létrehozott Büszkeségmenet 2. néven, amelyre mindenkit hív, hétfő este fél 7-kor. Ez alkalomból a Clark Ádám térről sétálnak a Karmelita elé.