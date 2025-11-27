Karácsony Gergely szerint nincs rendben, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldaláról kell megtudnia az Európai Unió kilencedik legnagyobb fővárosának vezetőjeként, hogy mi lesz a város sorsa – közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján.
Miután Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón azt kérte, hogy erősítse meg a Fővárosi Közgyűlés, hogy Budapest a fizetésképtelenség határán van, ezt fogják tenni:
hétfőre ezért rendkívüli közgyűlést hívott össze.
Ezúttal azonban nem a Városházára, hanem a kelenföldi buszgarázsba hívta azt össze, mivel szerinte ez az egyik legfontosabb helyszíne a Budapest érdekében végzett szolgálatnak.
Hozzátette, annak érdekében, hogy a döntésnek súlya legyen, ezért azt személyesen viszi el a Karmelitába. Azonban ehhez most a budapestieket is hívja. Ehhez egy eseményt is létrehozott Büszkeségmenet 2. néven, amelyre mindenkit hív, hétfő este fél 7-kor. Ez alkalomból a Clark Ádám térről sétálnak a Karmelita elé.
Számlaürítés élő egyenesben: a kormány 6,2 milliárdot húzott le a fővárostól, miközben Gulyás Gergely a segítségről beszéltMiközben a Kormányinfón elhangzott, hogy Budapest számíthat a kabinet támogatására, a háttérben újabb milliárdokat vontak el a várostól. Karácsony szerint ha a kormány továbbra is inkasszálja a főváros számláját, a működés kerülhet veszélybe, akár fizetésképtelenség is jöhet.
