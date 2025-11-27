Az EP-választási eredményéhez képest, októberben csak minden negyedik választó szavazott volna a kormánypártra – derült ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amely a Népszava megbízásából készült.
- A budapestiek többsége a Tiszára szavazna - a teljes minta 51 százaléka, a pártot választani tudók 55 százaléka nyilatkozott így.
- A Fideszt nagyjából feleannyi ember támogatná – a kormánypárt a teljes mintát nézve 24 százalékon, a választani tudók között 26 százalékon áll.
A felmérésa fővárosiak politikai preferenciáját vizsgálta.
Az EP-választáshoz képest a Tisza Párt sokat erősödött Budapesten, a Fidesz viszont gyengült – hangsúlyozta Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője. Tavaly mindkét nagy párt 33 százalékot ért el.
Az adatok alapján a fővárosban csak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt éri el az öt százalékos küszöböt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk egyaránt 4-4 százalékos bázissal működik Budapesten, további 3 százalék más pártra voksolna. A pártnélküliek aránya ezúttal mindössze 8 százalék.
A legnépszerűbb politikusok is ellenzékiek a fővárosban.
- Karácsony Gergely főpolgármestert 50 százalék,
- Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét 45 százalék tartja „kifejezetten” vagy „inkább” rokonszenvesnek.
- A megkérdezettek harmada egyikükkel se szimpatizál.
Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetőjének elutasítottsága 22 százalék, viszont a vele egyértelműen rokonszenvezők aránya 39 százalék, 34 százalék válaszolta azt, hogy „rokonszenves is, meg nem is”.
A fideszes Szentkirályi Alexandra kedveltsége mindössze 22, míg az elutasítottsága 64 százalékos.
A felmérésben szereplő politikusok sorrendjében Dobrev Klára áll az utolsó helyen: a DK elnökét 14 százalék kedveli, 63 százalék ellenszenvesnek találja.
A főpolgármestert legnagyobb arányban a Tisza-szavazók kedvelik (77 százalék), miközben a kormánypártiak elsöprő többsége elutasítja személyét. Karácsony Gergely ugyanakkor számíthat a kispárti szavazók kétharmadának, és a pártnélküliek egyharmadának szimpátiájára is.
Ha most vasárnap főpolgármester-választást tartanának, akkor a választani tudó budapestiek
- 50 százaléka Karácsony Gergelyre,
- 27 százaléka Vitézy Dávidra,
- 23 százaléka Szentkirályi Alexandrára szavazna.
A 21 Kutatóközpont szerint abban a kérdésben, hogy a főváros pénzügyi nehézségeiben kinek mekkora a felelőssége, jelentősen érvényesül a válaszadók pártok iránti elkötelezettsége:
- az ellenzékiek szinte mind a kormányt,
- a fideszesek szinte mind a főpolgármestert hibáztatják, míg a pártnélküliek relatív többsége ugyancsak a kormányt.
Összességében a fővárosi választók kétharmada a kormány felelősségét látja súlyosabbnak.
A 21 Kutatóközpont a telefonos adatfelvételt október 18. és 27. között végezte, ezer fő megkérdezésével.
