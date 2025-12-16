Rekordrészvétellel zárult az MBH Bank és a DUE Médiahálózat közös pénzügyi vetélkedőjének első fordulója, a harmadik alkalommal meghirdetett MBH Nagy Diák Banktudós tesztre idén több mint 15 800 diák regisztrált, akik december 1-jéig összesen több mint 30 500 tesztet töltöttek ki - olvasható az MBH Bank sajtóközleményében.

Az MBH Bank 2023 óta működik együtt a DUE Médiahálózattal, és az MBH Nagy Diák Banktudós teszt három éve alatt a program idén érte el történetének legmagasabb részvételi és kitöltési számait.

A harmadik Nagy Diák Banktudós teszt első fordulójában 15 851 diák regisztrált, akik összesen 30 526 tesztet töltöttek ki, ami azt mutatja, hogy a résztvevők jelentős része több alkalommal is nekifutottak a kérdéssornak. A legtöbb kitöltés a Budapesti Gazdasági Egyetem, az ELTE, a BME és a Corvinus Egyetem hallgatóitól érkezett, őket követte a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói közössége.

A teszt eredményei alapján a fiatalok jelentős része már rutinos a biztonságos bankkártyahasználat, a mobilfizetés, az erős jelszóképzés és a digitális védelem terén. A bankkártya-eltűnés kezelésére vonatkozó kérdésekre a kitöltők 84–85 százaléka válaszolt helyesen, míg a legerősebb jelszóval foglalkozó kérdésre több mint 83 százalékuk sikerrel

válaszolt. A mindennapi pénzügyek alapfogalmai, például a bankszámla szerepe, az egyenlegellenőrzés jelentősége vagy a rendszeres kiadások rangsora, szintén 80 százalék feletti helyes megoldási aránnyal szerepeltek.

Az idei eredmények ugyanakkor egyértelműen megmutatják azokat a területeket is, ahol további edukációra lenne szükség. A legnagyobb kihívást az olyan fogalmak jelentették, mint a másodlagos azonosító, a reálhozam vagy a digitális pénztárca, ezen felül a kötvények hozamának összehasonlítása és a vishing telefonos csalástípus témaköre is nehezebb kérdésnek bizonyult, ezeknél a helyes válaszok aránya jellemzően 15–25 százalék között mozgott.

A biztosíték fogalmát a kitöltők mintegy harmada ismerte pontosan, míg a törlesztőrészletre és a hitelkockázatra vonatkozó kérdésekre a kitöltők nagyjából fele adott helyes választ, ami megerősíti a tudatos hitelfelvétellel és megtakarítással kapcsolatos ismeretek bővítésének szükségességét. A kérdések között idén is megjelentek a kiberbiztonsági témák, hiszen az elmúlt években megszaporodó online csalások miatt létfontosságú, hogy a fiatalok könnyen felismerjék a digitális veszélyeket.

Az MBH Bank célja, hogy évről évre minél több fiatalt támogassunk a pénzügyek tudatos és magabiztos intézésében. Nagy öröm számunkra, hogy idén minden eddiginél több diákot sikerült elérnünk, és a teszt eredményei egyértelműen megmutatják, mely területeken rendelkeznek stabil tudással, és hol van szükség további fejlődésre. Bízunk benne, hogy a játékosságra és az aktivitásra építő vetélkedőnk hozzájárul a pénzügyi tudatosság hosszú távú fejlődéséhez

– mondta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója.

A decemberben zajló középdöntő és döntő során a legjobb eredményt elérő fiatalok személyesen mérik össze tudásukat, a fődíjakat pedig 2026. januárjában vehetik át.