2025 első három negyedévében is megőrizte piacvezető pozícióját a hazai lízingpiacon az MBH Csoporthoz tartozó Euroleasing. Az új kihelyezett lízingállomány alapján több mint 25 százalékos a piaci részesedése.
Az MBH Bank közleménye szerint a stagnáló eszközfinanszírozási piac ellenére a társaság kétszámjegyű növekedést ért el, miközben a teljes piac történelmi rekordot jelentő, 728 milliárd forintnyi új finanszírozást folyósított.
Noha az új szerződése száma enyhén, egy százalékkal csökkent és változatlanul elmarad a pandémia előtti szinttől, ezt ellensúlyozta az átlagos ügyletérték emelkedése, így jöhetett létre a rekordkihelyezés.
Az Euroleasing a személyautó-, kishaszonjármű-, nagyhaszonjármű- és mezőgazdasági gépfinanszírozásban is piacvezető maradt, ebben pedig az új autómárka-partnerségek, a szolgáltatások minősége és az online értékesítési csatornák integrációja is fontos szerepet játszott.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a piacvezető státusz felelősséggel jár az ügyfelek, partnerek és a hazai lízingpiac fejlődése iránt, ezért a vállalat a stabil partnerkapcsolatokra, a felelős finanszírozásra és a folyamatos innovációra épít.
