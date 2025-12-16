A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a Northrop Grumman együttműködik a következő generációs védelmi rendszerek területén - közölte a vállalat kedden.

A tájékoztatás szerint a felek a fejlett fegyverrendszerek, a drónelhárítás és az űripari technológiák területén vizsgálják az együttműködési lehetőségeket.

A közleményben kiemelték, hogy a 4iG SDT előzetes megállapodást kötött a Northrop Grumman Corporation vállalattal. A világ top 5 védelmi technológiai gyártója közé tartozó vállalatcsoport és a 4iG SDT közötti együttműködés célja a közös projektek és ipari együttműködések feltérképezése a drónelhárítás, a korszerű fegyverrendszerek és fejlett védelmi technológiák, valamint az űripari megoldások területén.

A megállapodás strukturált keretet biztosít a felek számára az üzleti, technológiai és gyártási képességek összehangolt felméréséhez, valamint az együttműködési lehetőségek egyeztetéséhez. Az egyeztetések magukban foglalhatják a magyarországi gyártási és ipari tevékenységek lokalizációjának vizsgálatát, valamint az európai védelmi piacokhoz való hozzáférés lehetőségeit - írták a közleményben.

A Northrop Grumman vezető globális repülési és védelmi technológiai vállalat, amely a világ legkifinomultabb fegyvereinek, repülőgépeinek, rakétavédelmi rendszereinek, missziós megoldásainak és űrrendszereinek tervezésére, fejlesztésére, gyártására, integrálására és karbantartására specializálódott. A vállalat élen jár a precíziós irányítású fegyverrendszerekhez szükséges, a modern okoslőszerek pontosságát, megbízhatóságát és célzott hatékonyságát biztosító, intelligens vezérlési és gyújtótechnológiák fejlesztésében.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, a Northrop Grumman által fejlesztett korszerű fegyverrendszerek – köztük a GPS-alapú irányítórendszerekkel felszerelt okoslőszer-megoldások és a manőverező, nagy pontosságú lövedékek – a modern hadviselés legfejlettebb eszközeit képviselik.

Ezek a rendszerek nemcsak a tűzerő alkalmazásának pontosságát és hatékonyságát növelik, hanem új ipari és technológiai lehetőségeket is megnyithatnak. Az előkészítés alatt álló együttműködés lehetőséget teremthet arra, hogy Magyarország a precíziós tűztámogatás és az intelligens fegyverrendszerek területén is meghatározó szereplővé váljon, és a hazai védelmi ipar bekapcsolódjon ezen csúcstechnológiák jövőbeni fejlesztésébe.

A 4iG SDT egyik legfontosabb célja, hogy erősítse Magyarország szerepét a következő generációs, NATO-kompatibilis védelmi képességek fejlesztésében. A most megkötött megállapodás keretet biztosít annak feltérképezésére, hogy a 4iG SDT ipari képességei és a Northrop Grumman szakértelme hogyan járulhatnak hozzá a jövő NATO-kompatibilis védelmi rendszereinek fejlesztéséhez. A felek úgy vélik, hogy az együttműködésnek köszönhetően Magyarország a technológiák ipari előkészítésén és a magyarországi gyártási és ipari tevékenységek lokalizálásán keresztül az európai védelmi piacokon is nagyobb hozzáadott értékkel kapcsolódhat be a modern védelmi technológiák ökoszisztémájába.