Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője szerint idén szolid lehet a bővülés, jövőre pedig fokozatos élénkülés jöhet a magyar gazdaságban.

Az elemző az InfoRádiónak azt mondta, idén az éves inflációt 4,5 százalék környékére teszik, jövőre pedig nagyjából 3,5 százalékos átlagos inflációra számítanak, ami nagyjából a jegybanki toleranciasávon belüli értéknek felel meg.

Az év elején akár még 3 százalék alatti adatokat is elképzelhetőnek tartanak, azonban az év második felében átmenetileg ismét 4 százalék fölé kúszhat az infláció.

Árokszállási Zoltán úgy látja, hogy az év második felében ismét várható inflációemelkedés, ennek fő oka pedig a belső kereslet élénkülése, valamint az árrésstop esetleges kivezetése lenne. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy amennyiben mégis maradna az árrésstop, az kedvezőbben hatna az inflációra, de tartós veszteséget okoz a kiskereskedőknek, emiatt nehezen fenntartható hosszútávon – írja az Infostart.

Az MBH Bank elemzője arra is rámutat, hogy ha a jegybank úgy ítéli meg, hogy tartósan lefelé mozdulnak az inflációs várakozások, és kordában maradnak az áremelkedések, akkor 2026 közepe táján kezdetét veheti egy kamatcsökkentési ciklus a mostani 6,5 százalékos alapkamat szintjéről, ami szerinte tartósan már kissé magas. Emellett a forint árfolyamára is 380-385 forintos euróárfolyamot várnak, és nem számolnak tartós 400 forint feletti szinttel.