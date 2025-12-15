Rendkívüli sikert aratott a befektetők körében az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója, miután a felkínált, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományra jelentős túlkereslet mutatkozott.

A november 24. és december 12. között lezajlott tranzakcióban közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, akik mintegy 107 milliárd forint értékben igényeltek részvényt, illetve nyújtottak be ajánlatot.

Az MBH Bank döntése értelmében a lakossági befektetők részére végül összesen 20.320.846 darab részvényt értékesítenek, míg az intézményi befektetők összesen 2.256.228 darab részvényhez jutnak, ami megfelel az előzetes terveknek.

Az eladott értékpapírok összértéke 67,8 milliárd forint.

A mai nappal allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerülnek a befektetőkhöz. A részvényértékesítés, volumenét tekintve az elmúlt 25 év legnagyobb tőzsdei tranzakciójának számít a hazai piacon.

Az MBH Bank közkézhányada a tranzakciót követően 20 százalék fölé nőtt.

A jelentős befektetői érdeklődés visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH Bank értékeiben és az előttünk álló növekedési potenciálban. A mostani tranzakció bebizonyította, hogy az MBH Bank nem csak bankként, de befektetési lehetőségként is megszilárdította pozícióját a hazai piacon.

– nyilatkozta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a részvénytranzakció kapcsán.

Az eladott részvényekkel december 18-án kezdődik meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén. Ahol a részvény piaci árazása hétfő délután 5000 forint feletti, így akik 2970 és 3300 forinton vásároltak, máris jelentős virtuális nyereséget érhettek el.