Megcáfolta az orosz állami űrvállalat, a Roszkoszmosz azokat a híreket, miszerint véget ért az emberrel végrehajtott űrprogramjuk, és elmondták, hogy a Szojuz rakéták új indítóállomása Bajkonurban 2026 tél végére üzemkész lesz.

A bajkonuri űrkikötő november végén rongálódott meg, a Szojuz MSZ-28 űrhajó fellövése közben. Habár az űreszköz dokkolása sikeresnek bizonyult, a kilövőállomáson több elem is károsodott.

Dmitrij Baranov, a Roszkoszmosz vezérigazgató-helyettese kijelentette, hogy

megérkezett az összes alkatrész az űrrepülőtérre, ami a javításhoz szükséges, így megkezdődött a megsérült indítóállomás karbantartó kabinjának helyreállítása.

Baranov szerint 2026 telének végére készen is lesznek a munkálatok, amik során az indítóállomáson új karbantartó kabint szerelnek fel, és autonóm teszteket végeznek rajta.