Egyre népszerűbb konyhai kisgép az airfryer, ami gyakran a karácsonyi ajándéklisták élén szerepel. Ennek megfelelően széles ár- és méretválasztékban érhetők el.

A Pénzcentrum szúrta ki, hogy bő egy héttel az ünnepek előtt máris igen komoly árak mellett árulnak az olyan szupermarketek airfryer-eket készleten, mint a Lidl, a Penny, a Tesco vagy a Spar.

A Penny és a Tesco mintegy 30 ezer forintért, a Lidl viszont ennél is olcsóbban, mindössze 20 ezer forintért kínál ilyen konyhai eszközt. A legolcsóbb airfryer-t az Interspar kínálja, akciósan 13 ezer forintért.