Egyre népszerűbb konyhai kisgép az airfryer, ami gyakran a karácsonyi ajándéklisták élén szerepel. Ennek megfelelően széles ár- és méretválasztékban érhetők el.
A Pénzcentrum szúrta ki, hogy bő egy héttel az ünnepek előtt máris igen komoly árak mellett árulnak az olyan szupermarketek airfryer-eket készleten, mint a Lidl, a Penny, a Tesco vagy a Spar.
A Penny és a Tesco mintegy 30 ezer forintért, a Lidl viszont ennél is olcsóbban, mindössze 20 ezer forintért kínál ilyen konyhai eszközt. A legolcsóbb airfryer-t az Interspar kínálja, akciósan 13 ezer forintért.
Lebuktak: újabb eszközzel hallgathatnak le bennünketEgyre fejlettebb változatok kerülnek piacra az oly népszerű meleglevegős sütőkből, vagyis az air fryerekből. A legújabb verziókhoz már a mobiltelefonjainkat is tudjuk csatlakoztatni, ez viszont magában rejti a nagy kérdést: tényleg lehallgatnak minket?
