A támadásban az épület több emelete is leégett, öt embert kellett kimenteni az épület felső szintjeiről, három további pedig orvosi ellátásra szorult – írja a Euronews.

A támadás ideiglenes áramkimaradást is okozott a régióban, és egy kereskedelmi létesítményt is megrongált.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország éjszaka 69 drónt indított Ukrajnába, amelyek közül 57-et lelőtt a légvédelem. Moszkva kedd éjjel Odessza városát is megtámadta, ami miatt tűz ütött ki egy háztartási gépeket tároló raktárakban.

Alig egy nappal korábban az ukrán város energiainfrastruktúráját támadták meg az oroszok. Az energiaszolgáltatók kedden 330 ezer háztartásnak állították vissza az áramellátását. Odesszában azonban több tízezer háztartás továbbra is áram nélkül van, mivel a javítások még folyamatban vannak.

Az ukrán erők mindeközben folytatják ellentámadásukat Kupjanszkban, Harkiv északkeleti régiójában. Az egyesített erők szóvivője, Viktor Trehubov elmondása szerint a kijevi csapatok megtisztítják a területet, és próbálják kerülni a városi harcokat. A városban 100-200 orosz katona van jelenleg bekerítve, a parancsnokságuk pedig csak korlátozottan tud támogatást nyújtani a moszkvai csapatoknak.

A szóvivő hozzátette, az orosz csapatok helyzetét tovább nehezíti, hogy bár még kapnak utánpótlásokat, a drónjaik nem repülhetnek át bizonyos területek felett, illetve teherbírásuk is korlátozott.

Ukrán katonai források szerint az orosz erők továbbra is megkísérlik a behatolást, hogy egy gázvezetéken keresztül megerősítsék állásaikat Kupjanszkban, de az ukrán erők ezt már el tudták zárni.