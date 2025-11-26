Keddtől jelezhetik a magánbefektetők, ha vásárolni szeretnének az MBH Bank nyilvános értékesítésre bocsátott 7 százaléknyi részvénycsomagjából, jövő héten pedig az intézményi befektetők is bekapcsolódhatnak. A kondíciók ismertek, részvényenként maximum 3848 forintos áron lehet ajánlatot tenni. A végső értékesítési ár 3 hét múlva derül ki, a teljes eladható mennyiség 22,6 millió darab részvény. A magánbefektetők az intézményekhez képest 10 százalék kedvezménnyel juthatnak majd hozzá a részvényekhez.
Ahogy azt a bank vezetői bejelentették, megérkezett az első elemzés is az MBH-papírokra. Az Equilor 12-havi célára 4047 forint, ajánlásuk vétel.
Az Equilor elemzése kitért rá, hogy az MBH Bank egy részvényre jutó fair értéke és 12 hónapos célára is nagy mértékben függ a bank által felvázolt piacbővülés megvalósíthatóságától. A bank várhatóan befejezi az integrációs folyamatok végső lépéseit 2026-ban, azonban a növekedésnek gátat szabhat a piaci telítettség, a lakossági és vállalati hitelpenetráció.
Tekintettel a bank által birtokolt 22,6 millió darab saját részvény állományra (7 százaléka a teljes részvényállománynak), a sajátrészvény-értékesítés által bevonni tervezett tőke mérete várhatóan a magyar tőkepiacon jelentős tőkebevonásnak fog számítani – olvasható az elemzésben.
Az Equilor a 2025-2031 időszakra az alábbi folyamatokra számít:
- Az MBH Bank hitelportfóliója 8,2 százalékos éves átlagos ütemben fog nőni a vizsgált időszakban, amely a bankszektor várható átlagát is tükrözi egyben.
- A betétportfóliótól 7,7 százalékos éves átlagos növekedést várnak a vizsgált időszakra, amelyet megalapoz a bank piacvezető fiókhálózata, a kiépített vállalati hitelpiaci kapcsolatok és a bank digitális megoldásai.
A bank saját tőkéjének (amelynek könyv szerinti értéke 1 207 milliárd forint volt szeptember végén) fair piaci értékét 1 114 milliárd forintra értékelte az Equilor, amelyből szeptember végén 3713 forintos részvényenkénti árfolyam adódott volna.
- Az MBH Bank három pénzintézet fúziójából 2023 közepén alakult meg és vált, mérlegfőösszeg alapján, Magyarország második legnagyobb bankjává az OTP mögött. A bank növekedését tükrözi a 11 százalékos mérlegfőösszeg bővülés 12 281 milliárd forintra 2025 harmadik negyedévében, a 2023 év végi bázis időszakhoz viszonyítva.
- A korrigált sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 18,1 százalék volt idén az első 9 hónapban (egy évvel korábban: 23,1 százalék), amelyet negatívan befolyásoltak az integrációs fejlesztések költségei.
- A bank 2025 áprilisában 36,9 milliárd osztalékfizetésről döntött, melyből 22,9 milliárd forint osztalékelőleg 2024. októberében lett kifizetve. Az MBH Bank osztalékfizetési politikája stabil, lehetőség szerint évről évre növekvő egy részvényre jutó osztalék kifizetését célozza.
