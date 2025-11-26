Keddtől jelezhetik a magánbefektetők, ha vásárolni szeretnének az MBH Bank nyilvános értékesítésre bocsátott 7 százaléknyi részvénycsomagjából, jövő héten pedig az intézményi befektetők is bekapcsolódhatnak. A kondíciók ismertek, részvényenként maximum 3848 forintos áron lehet ajánlatot tenni. A végső értékesítési ár 3 hét múlva derül ki, a teljes eladható mennyiség 22,6 millió darab részvény. A magánbefektetők az intézményekhez képest 10 százalék kedvezménnyel juthatnak majd hozzá a részvényekhez.

Ahogy azt a bank vezetői bejelentették, megérkezett az első elemzés is az MBH-papírokra. Az Equilor 12-havi célára 4047 forint, ajánlásuk vétel.

Az Equilor elemzése kitért rá, hogy az MBH Bank egy részvényre jutó fair értéke és 12 hónapos célára is nagy mértékben függ a bank által felvázolt piacbővülés megvalósíthatóságától. A bank várhatóan befejezi az integrációs folyamatok végső lépéseit 2026-ban, azonban a növekedésnek gátat szabhat a piaci telítettség, a lakossági és vállalati hitelpenetráció.

Tekintettel a bank által birtokolt 22,6 millió darab saját részvény állományra (7 százaléka a teljes részvényállománynak), a sajátrészvény-értékesítés által bevonni tervezett tőke mérete várhatóan a magyar tőkepiacon jelentős tőkebevonásnak fog számítani – olvasható az elemzésben.

Az Equilor a 2025-2031 időszakra az alábbi folyamatokra számít:

Az MBH Bank hitelportfóliója 8,2 százalékos éves átlagos ütemben fog nőni a vizsgált időszakban, amely a bankszektor várható átlagát is tükrözi egyben.

A betétportfóliótól 7,7 százalékos éves átlagos növekedést várnak a vizsgált időszakra, amelyet megalapoz a bank piacvezető fiókhálózata, a kiépített vállalati hitelpiaci kapcsolatok és a bank digitális megoldásai.

A bank saját tőkéjének (amelynek könyv szerinti értéke 1 207 milliárd forint volt szeptember végén) fair piaci értékét 1 114 milliárd forintra értékelte az Equilor, amelyből szeptember végén 3713 forintos részvényenkénti árfolyam adódott volna.

Forrás: MNB, Equilor elemzés