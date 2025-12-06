Az MBH Bank az idei évben ismét elindította ünnepi jótékonysági kampányát, amelyben a támogatás a frissen nyitott MBH Tripla számlákhoz kapcsolódik. A Tripla konstrukció a modern ügyféligényekre reagálva egyetlen csomagban egyesíti a banki, telekommunikációs és digitális szolgáltatásokat, amellyel új megközelítést hozott a hazai bankszámlapiacra. Az idei karácsonyi kampányban a termék előnyei mellett a társadalmi felelősségvállalás kerül a középpontba, hiszen minden új MBH Tripla számlanyitás hozzájárul ahhoz, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet még több rászoruló családot, gyermeket és idős embert támogathasson az adventi időszakban. A felajánlás teljes összegét a bank biztosítja, ezzel is hangsúlyozva, hogy aktív és felelős szereplőként kíván hozzájárulni a segélyszervezet munkájához.

A kampány üzenete és értékei idén is a közös felelősségvállalás hangsúlyozására épülnek, miközben a Tripla mindennapokban kínált előnyei a jótékony célok támogatásának lehetőségével egészülnek ki. A kezdeményezést országos kommunikáció kíséri, amely az adventi időszakban televíziós, mozi-, közterületi, digitális és online felületeken egyaránt megjelenik, így széles körben találkozhatnak vele az ügyfelek és az érdeklődők.

„Az ünnepi időszak a közösségi összefogás egyik legfontosabb pillanata. Idén a Tripla számlanyitásokhoz kapcsolódó adományozással szeretnénk még több emberhez eljuttatni a segítséget, és megmutatni, hogy a modern banki megoldások és a társadalmi felelősségvállalás kéz a kézben járhatnak. Az Ökumenikus Segélyszervezettel évek óta szoros partnerségben dolgozunk, és bízunk benne, hogy az idei adventben is sikerül sokak számára szebbé varázsolni az ünnepi időszakot”

– mondta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója.

Az MBH Bank 2023 óta támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, egész éves, aktív szakmai és pénzügyi együttműködésen keresztül. A közös programok közé tartoznak többek között a krízissegélyezési projektek, a családoknak nyújtott szolgáltatások, a gyerekek és fiatalok számára szervezett fejlesztő programok, valamint azok az önkéntes akciók, amelyekben a bank munkatársai is részt vesznek, legyen szó ételosztásról, adománygyűjtésről vagy érzékenyítő közösségi eseményekről. A karácsonyi kampány minden évben kiemelt jelentőségű, hiszen az adventi időszakban a segítségnyújtás különösen nagy szerepet kap, és az MBH Bank célja, hogy ebben az időszakban is aktív szerepet vállaljon a közösség támogatásában.