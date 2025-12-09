Magyarország második legnagyobb bankja, az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvény-értékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett. Ezért a bank úgy döntött, hogy
a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, 12 órától lezárja a lakossági részvényigénylési folyamatot annak érdekében, hogy a bank a benyújtott igényekhez képest magas mértékben tudja teljesíteni az eddig beérkezett igényeket.
Az elmúlt két hétben, a hazai részvénypiacon is kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg és több mint 10 ezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban. A lakossági befektetők részéről igényelt részvények száma meghaladta az eredetileg felkínált részvények darabszámát.
A részvényigénylési folyamatban résztvevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. A lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. (szerda) 9 óra és december 12. (péntek) 12 óra között adhatják le részvény igényeiket.
A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya. A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján.
Tájékoztatás
