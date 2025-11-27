Ahogy az Otthon Start hatása felpörgette a lakóingatlan-piacot, úgy irányult a befektetői fókusz az egyik olyan részvényre, amellyel lényegében lekereskedhető a támogatott lakáshitel program a hazai tőzsdén. Ahogy az Economx már a héten megírta, ha nő az ingatlanpiac forgalma, illetve ha több lakásépítés és hitelfelvétel történik (az Otthon Start program ösztönzi az építkezéseket és vásárlásokat), akkor a Duna House bevételei is növekedhetnek – így a profitja, és ezzel potenciálisan a részvény értéke is.

A piaci folyamatokra, a Duna House várakozások feletti negyedéves jelentésére, a tőzsdei cég menedzsmentjének fölfelé módosított profitvárakozására, valamint a frissen bejelentett spanyol akvizícióra csütörtökön reagált a társaságot elemző Wood is, a cseh befektetési szolgáltató megerősítette vételi ajánlását a DH-részvényekre, 1500 forintos célárral. Utóbbi a jelenlegi árfolyamnál több mint 7 százalékkal magasabb.

A Duna House november 24-én közzétett, harmadik negyedéves eredményei arra utalnak, hogy a vállalat mindhárom kulcsfontosságú piacán, ahol tevékenységet folytat, kedvező folyamatokat tapasztalt. Az 85 százalékkal emelkedő, 1,9 milliárd forintos negyedéves korrigált EBITDA egyébként jelentősen, 15 százalékkal múlta felül a Wood elemzőinek várakozását.

A Wood elemzője is csak megerősíteni tudta, hogy a júliusban bejelentett Otthon Start jelentős hatással van a magyar lakáspiacra. Bár maga a program szeptemberben indult és a legtöbb banknál csak a hónap végén vált elérhetővé, a 3 százalékos hitelprogram híre augusztusban és szeptemberben szinte teljesen leállította a piaci hitelezést, miközben a kérelmek száma a korábbi szint háromszorosára emelkedett. Már a nyár folyamán emelkedtek az ingatlanárak, mivel azok, akik vásárolni tudtak, meg is tették, előre számolva a program bevezetése utáni további áremelkedésre. A program fennmaradásával a következő hónapokban a hitelezési és tranzakciós tevékenység fokozódására számít a Wood elemzője, ami kedvezően hathat a Duna House eredményeire.

A DH Group november 25-én kötelező erejű megállapodást kötött, amely értelmében a donpiso, Spanyolország egyik legismertebb ingatlanközvetítő hálózata felvásárlásával belép a spanyol ingatlanpiacra. A tranzakció két kulcsfontosságú elemet foglal magában: a Don Piso Group fokozatos felvásárlását, valamint egy közös vállalat létrehozását a Credipass pénzügyi szolgáltatásainak spanyolországi bevezetésére, szoros együttműködésben a donpiso jelenlegi ügyfélkörével.

A Wood ezt úgy kommentálta, hogy Olaszországban a Duna House egy sokkal erősebb piaci pozícióval rendelkező szereplőt vásárolt meg, és az EBITDA 10-szeresét fizette érte. Várhatóan a spanyol tranzakcióban ez a szorzó valamivel alacsonyabb lesz, tekintettel arra, hogy a Don Piso piaci részesedése a 15-20 évvel ezelőtti állapothoz képest csökkent. Az ügylet révén azonban a Duna House egy elismert helyi márkanévvel, egy alacsonyabb kockázatú belépést biztosít magának egy nagy, strukturálisan alulfejlesztett, mintegy 50 millió fős lakáspiacra.

A Duna House idén a Wood várakozása szerint 11 millió eurós nettó eredményt érhet el. Ebből részvényenként 26 forintos osztalékfizetésre számít a cseh elemzőház, az egy évvel korábbi 22 forint után.

