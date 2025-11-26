A DH Group Barcelonában kötelező erejű befektetési megállapodást kötött, amely értelmében a donpiso, Spanyolország egyik legismertebb ingatlanközvetítő hálózata felvásárlásával belép a spanyol ingatlanpiacra. A tranzakció két kulcsfontosságú elemet foglal magában: a Don Piso Group fokozatos felvásárlását, valamint egy közös vállalat létrehozását a Credipass pénzügyi szolgáltatásainak spanyolországi bevezetésére, szoros együttműködésben a donpiso jelenlegi ügyfélkörével.

Az 1984-ben alapított donpiso Spanyolország egyik legismertebb ingatlanközvetítő márkája. A 2008-as pénzügyi válság előtt a piac meghatározó szereplői közé tartozott, országszerte 400 irodával működő hálózattal. A márka ma is jelentős ismertséggel és ügyfélkörrel rendelkezik, ami szilárd alapot biztosít a növekedéshez, különös tekintettel a spanyol ingatlanpiac volumenére (az Instituto Nacional de Estadística adatai szerint 2024-ben több mint 641 ezer ingatlantranzakció valósult meg).

Több évtizedes ingatlanközvetítési tapasztalatával és erős piaci pozíciójával a Don Piso Group értékes helyi piaci ismerettel és erős operatív kapacitással segíti a partnerséget. A társaság országos lefedettséggel rendelkezik, kiemelt jelenléttel Katalóniában, valamint többek között Madridban, Valenciában, Andalúziában, a Baleár-szigeteken és a Kanári-szigeteken.

A spanyol piacra történő belépés a DH Group európai terjeszkedésének kulcsfontosságú eleme, tekintettel az ország közel 50 millió fős lakosságára, ami erős és hosszú távú növekedési potenciált jelent. A donpiso-val kötött partnerségnek köszönhetően a DH Group Spanyolországban is bevezeti a Credipass pénzügyi közvetítő márkáját, ötvözve a helyi piaci szakértelmet a DH Group nemzetközi tapasztalataival. A Credipass jelenleg Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon működik, és 2024-ben összesen 2,7 milliárd eurónyi hitelvolument közvetített.

A közös vállalat tulajdonosi struktúrája szerint a DH Group 51 százalékos részesedéssel és irányítással rendelkezik, míg a donpiso jelenlegi tulajdonosai 49 százalékos részesedést tartanak meg. A DH Group célkitűzése a közös vállalat 100 százalékos tulajdonjogának megszerzése, akár egyetlen tranzakció keretében három év után, akár két fázisban – három, illetve hat év elteltével –, kizárólagos döntési jogkörében.

„Ez a megállapodás stratégiai mérföldkő a DH Group számára" – mondta Guy Dymschiz, a DH Group vezérigazgatója, igazgatósági elnöke és társalapítója. „A donpiso erős és elismert márka egy meghatározó európai piacon, együttműködésünk pedig komoly növekedési lehetőségeket nyit meg az ingatlan- és pénzügyi termékközvetítés területén. A tranzakció továbbá ismét egy fontos lépéssel visz közelebb minket stratégiai célunkhoz, hogy pénzügyi és ingatlanmegoldások terén Európa piacvezetőjévé válhassunk."