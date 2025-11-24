Csúcsra jár a Duna House, a cégcsoport 1,9 milliárd forint tisztított EBITDA-t ért el a harmadik negyedévben, 85 százalékkal az előző évi érték felett. A tisztított adózott nyereség pedig 1,3 milliárd forintot tett ki, ezen a soron 170 százalék a javulás.

Bár a Duna House a köztudatban Magyarországon továbbra is ingatlanközvetítőként ismert, a nyereségben már jóval nagyobb szerep jut a hitelközvetítésnek, az EBITDA-n belüli arány 75 százalék. Az adózás és kamatfizetés előtti eredmény kétharmada érkezett a DH külföldi piacairól – derül ki a társaság hétfőn publikált jelentéséből. A csoportszintű bevételek 21 százalékkal nőttek egy év alatt és megközelítették a 12 milliárd forintot.

A pénzügyi közvetítés óriási lendülettel pörög a Duna House olasz piacain: a Creditpass 26 százalékkal tudta növelni a közvetített hitelek volumenét, ennek nyomán 1,1 milliárd forint tisztított EBITDA érkezett innen. A lengyel divízió 281 millió forinttal járult hozzá az EBITDA-hoz.

Magyarországon mind a hitel- mind az ingatlanközvetítés pörög, a folyamatokat az Otthon Start hatásai vezérlik.

Miért lehet az Otthon Start hatásait Duna House részvénybefektetésekkel kiaknázni? Ha nő az ingatlanpiac forgalma, illetve ha több lakásépítés és hitelfelvétel történik (az Otthon Start program ösztönzi az építkezéseket és vásárlásokat), akkor a Duna House bevételei is növekedhetnek – így a profitja, és ezzel potenciálisan a részvény értéke is.

Az első három negyedév eredményessége felülmúlta a menedzsment februári várakozásait. A növekedés lendülete a jelenleg látható trendek alapján várhatóan az év hátralevő részében is fennmarad, Magyarországon az Otthon Start Program pedig további kiemelkedő aktivitást jelent az év utolsó negyedévének hitelpiacán – írták. Ezért a vezetőség biztos benne, hogy az idénre kitűzött profitsávokat sikerül felülmúlni. A fölfelé módosított előrejelzés szerint az alaptevékenység tisztított EBITDA-ja 7,2-7,7 milliárd forint közt lehet. A nyereség pedig 4,2-4,6 milliárd forint közt alakulhat.

Közben zajlik a Duna House ingatlanportfólió értékesítése is, emelkedő lakásárak mellett jelentősebb készpénzhez juttatva a társaságot. Az év elején idénre 4,4 milliárd forintos cash-flow-val számolt a menedzsment a lakáseladásokból, a piaci árszintek változása miatt inkább 4,8 milliárd forint a realitás.

A pozitív profit-warning megtette a hatását, a BÉT-en 4 százalékos pluszban indult a kereskedés a DH-részvényekkel. Az Otthon Start program nyári bejelentése óta a papírok árfolyama 45 százalékkal nőtt.