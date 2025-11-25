A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 907,81 pontos, 0,84 százalékos emelkedéssel, 108 613,56 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 25,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta,

kedden az európai tőzsdéken a kedvező hangulatot az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatos hírek utalták, amelyek azt vetítik előre, hogy a felek közelebb kerültek a megállapodáshoz.

Hozzátette,

ez a hír hajtotta fel a magyar vezető részvények árfolyamát is, elsősorban az OTP-ét, amely történelmi csúcson járt, és pozitív árfolyam hatást gyakorolt a Richterre is. Ezzel szemben a Mol részvényeinek csökkenése mögött az állhat, hogy egy esetleges békekötést követően az orosz szankciókat felfüggesztenék, az Ural olaj ára csökkenhetne.

Az Equilor vezető elemzője kitért arra is, hogy a keddi kereskedésben a Delta részvényeinek árfolyama „meglepő" módon emelkedett, miután konzorciumvezetőként egy 455 milliárd forintos állami informatikai tendert nyert.

A Delta Group 100 százalékos tulajdonú leányvállalatát, a Delta Systems Kft.-t konzorciumvezető közös ajánlattevőként – részenként további hét független ajánlattevő konzorciummal együtt – nyertesként hirdették ki a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ), opciókkal együtt összesen 455 milliárd forint keretösszegű informatikai pályázatán. A Delta részvények árfolyama kedden 72 forinton zárt, 51,58 százalékot, 24,5 forintot emelkedett.

A Mol 40 forinttal, 1,35 százalékkal 2924 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 610 forinttal, 1,84 százalékkal 33 680 forintra erősödött, forgalmuk 18,7 milliárd forintot tett ki. Az OTP árfolyama napközben 33 800 forintos történelmi csúcson járt, és a záráskor is történelmi csúcsot ért el.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 1766 forint maradt, forgalma 480,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 215 forinttal, 2,24 százalékkal 9800 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 429,54 ponton zárt kedden, ez 37,72 pontos, 0,36 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.