Októberben 1,9 százalékkal nőtt a befektetési alapok vagyona, ezzel, ahogy azt már korábban az Economx is előre jelezte, 20 ezer milliárd fölé emelkedett a kezelt megtakarítások összege. A pontos szám 20 203 milliárd forint volt október végén, ebből 11 432 milliárd forint volt a lakossági magánbefektetők által is elérhető nyíltvégű, nyilvános alapokban.

Az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 215 milliárd forintot mutat, ez nagyon jelentős felpattanás, utoljára márciusban volt ilyen magas a nettó vásárlások egyenlege (223 milliárd forint). A nyilvános, nyíltvégű alapokban azonban nem volt ekkora a bevásárlási hullám, csak 21 milliárd forint volt a vásárlások és eladások mérlege.

A tőkevonzás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 377 milliárd forinttal növekedett az év tizedik hónapjában - derült ki a hétfőn közölt statisztikákból.

A kockázatosabb alapokat keresik a befektetők

A pénzpiaci-, kötvény és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlásról jelentettek a befektetési alapok. A korábbi években sokkal népszerűbb kötvényalapok ból viszont 15,6 milliárd forintot tett ki a nettó tőkekiáramlás.

A rövid futamidejű kötvények esetében ennek nagysága 21,5 milliárd forint; a hosszú futamidejű kötvényalapok esetében 0,5 milliárdnyi; míg a szabad futamidejű esetében 6,4 milliárd forint pluszt láthatunk. A hozamok némileg segítették a vagyon gyarapodását, azonban mindennek hatására a nettó eszközérték alig változott.

A vegyes alapok hoz 19,4 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. Ha az alkategóriákra ránézünk, akkor jól láthatjuk, hogy az óvatos alapok esetében 4,4 milliárdnyi a tőkekiáramlás; míg a kiegyensúlyozott alapokhoz 19,2 milliárdnyi tőke érkezett. A dinamikus alapok 4,6 milliárd pluszt hoztak össze.

A részvényalapokhoz 20 milliárdnyi tőke érkezett, ráadásul a tőzsdéken pozitív hangulat uralkodott, ami erősen javított az összképen. Százalékban a kezelt vagyon a legnagyobb mértékben a részvényalapokban nőtt. A 4,9 százalékos növekedéshez jelentős mértékben járult hozzá a hazai tőzsde, amelynek vezető indexe mindössze egy hónap leforgása alatt 8,8 százalékkal ralizott.

Hónapok óta favorit az abszolút hozamú befektetés

Az abszolút hozamú alapok esetében még mindig tart az érdeklődés. Komolynak tekinthető, 63 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, amely a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamok is hozzájárultak a gyarapodáshoz, így 2,7 százalékos növekedés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során.

Az ingatlanalapok esetében 7,1 milliárdnyi tőkekiáramlást láthattunk a hónap során. A megszokott hozamokra azonban ezúttal is szépen érkeztek és ez csaknem elég volt a tőkekivonás ellensúlyozására. A nettó eszközérték lényegében változott.

A hónap végén így nézett ki a nyilvános, nyíltvégű alapokon belül a vagyon koncentrációja: