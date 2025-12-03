A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: pozitív kezdés után a délutáni órákban mínuszba fordult a BUX, a magyar részvényindex alulteljesített a legtöbb vezető európai indexhez képest. Nem érkezett ugyanakkor olyan piacmozgató hír, amely a hazai csökkenést indokolta volna, a szakértő szerint nemzetközi befektetők végezhettek nagyobb eladást.

A Mol árfolyama 32 forinttal, 1,08 százalékkal 2918 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,45 százalékkal 1752 forintra, a Richter-papírok árfolyama 85 forinttal, 0,88 százalékkal 9615 forintra gyengült. Az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 34 400 forintra erősödött.