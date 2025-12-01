A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,44 pontos csökkenéssel, 109 452,95 ponton nyitott hétfőn.

Csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: negatív korrekcióval indulhat a kereskedés, a nemzetközi befektetői hangulat némileg elbizonytalanodott, így a Budapesti Értéktőzsdén is csökkenés várható nyitásban. A BUX index ismét a 110 ezer pontos szint felett járt, de ezúttal sem tudott tartósan ott maradni.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 33 316 forintnál látható fontos támasz, ellenállási szintek pedig 34 590 forintnál, majd 35 ezer forintnál látszanak. Az OTP-részvények ára pénteken 210 forinttal, 0,62 százalékkal, 34 210 forintra erősödött, forgalmuk 9,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra sem tudja áttörni a 30 és a 200 napos mozgóátlagot, melyek 2935 és 2940 forint között képeznek ellenállást, támaszok 2900 forintnál és 2860 forintnál húzódnak. A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2910 forintra csökkent pénteken, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter grafikonján 9870 forintnál látható fontos ellenállás, támasz 9750 forintnál. A Richter-papírok árfolyama pénteken 60 forinttal, 0,61 százalékkal, 9735 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom mozgóátlagok közé szorult be, a 200 napos mozgóátlag 1746 forintnál támaszt, a 30 és az 50 napos mozgóátlagok 1767 és 1785 forintnál ellenállást jelentenek. A Magyar Telekom árfolyama pénteken 16 forinttal, 0,9 százalékkal, 1758 forintra esett, forgalma 377 millió forint volt.