Jól sikerült az első negyedéves gyorsjelentési szezon az európai bankoknak. A jelek szerint kedvez nekik, hogy a hosszú évek nulla közeli szintje után végre felfelé mozdultak el a kamatok.

A régió legnagyobb bank részvényeinek árfolyamát követő STOXX Europe Bank Index a múlt héten olyan magas szintre emelkedett, amire 2015 nyara óta nem volt példa. A jó hangulathoz a múlt héten hozzájárult az is, hogy egyre valószínűbbé vált – a Fed és a Bank of England részéről legalábbis – a magas kamatok a korábban vártnál hosszabb ideig is fennmaradhatnak.

Azonban az elmúlt másfél évben közel duplázó árfolyamok nem mindenki szerint indokoltak, és egy több befektető kezd el short pozíciókat nyitni ezekre a részvényekre.

A befektetési alapok számára szoftvereket és egyéb szolgáltatásokat nyújtó Hazeltree adatai szerint például a brit NatWest Group bankrészvényeinek árfolyamcsökkenésére fogadó alapok száma január eleje óta csaknem megduplázódott, 16-ról 31-re. A Hazeltree szerint a Deutsche Bank részvényeit is egyre többen shortolják, a holland ING részvényeinek árfolyamesésére spekuláló befektetők száma év eleje óta háromszorosára nőtt – írja összefoglalójában a Reuters.

A közölt adatok persze nem mutatják a pontos képet, hiszen nem jelzik pontosan, hogy ezek a pozíciók mekkorák, azonban a tendenciát jól indikálják, hiszen a cég mintegy 700 alap- és vagyonkezelő összesített anonim adatait tartalmazza. A megkérdezett elemzők szerint az egy növekvő szkepticizmus az európai bank részvényekkel kapcsolatban annak köszönhető, hogy az emelkedő kamatszint egyben rosszat is jelenthet, hiszen az egy nagyobb nehézségeket okozhat a hitelfelvevők számára és ez visszafoghatja az egész európai gazdaság teljesítményét.

Benjie Creelan Sandford, az Algebris Investments részvényelemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az év eleje tartó masszív emelkedés miatt az európai bankrészvények technikailag is a túlvettség jeleit mutatják és ez szintén sokakat eladási pozíciók nyitására ösztönözhet.

A Stoxx Europe 600 Banks index ráadásul brit bankokat is tartalmaz, s ezek a fogyasztói hitelkereslet lassulása és a jelzáloghitelek nemteljesítése miatt komoly fundamentális gondokkal is szembesülhetnek az EY tanácsadó cég szerint.

Ugyanakkor összességében az erős európai banki nyereségek optimizmusra adhatnak okot, különösen annak fényében, hogy az amerikai bankok közül nagyon soknál a bevételek növekedésének a negyedév során nem sikerült ellensúlyoznia a költség emelkedését – hívta fel a figyelmet az EY.