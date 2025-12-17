2025-ben a magyar befektetők a technológiára, az egészségügyre és a kiskereskedelemre koncentráltak, egyre növekvő érdeklődést tanúsítva a digitális eszközök és a blokklánc iránt. Az AMD.US és az NVDA.US (NVIDIA), a félvezetők piacának vezető szereplői, a chiptechnológia terén elért fejlődésükkel, különösen az AI és az adatfeldolgozás területén, nagy népszerűségnek örvendtek. A TSLA.US (Tesla) az elektromos járművek és az energiatárolás terén elért innovációi miatt továbbra is kedvelt maradt.

Az egészségügyi ágazatban az UNH.US (UnitedHealth Group) vezetett, míg az LLY.US (Eli Lilly) is erős keresletet tapasztalt, mivel a befektetők stabilitást és növekedést kerestek a gyógyszeriparban. A kriptovaluta- és blokklánc-szektorok is figyelmet keltettek, a PGY.US (Pagaya Technologies) és a MARA.US (Marathon Digital Holdings) pedig kihasználta a digitális eszközök iránti növekvő érdeklődést.

A kiskereskedelmi részvények továbbra is jól teljesítettek, a WMT.US (Walmart) és a PYPL.US (PayPal) vezette a listát, mint stabil hosszú távú növekedési lehetőségek, köszönhetően a Walmart kiskereskedelmi dominanciájának és a PayPal online fizetések terén betöltött vezető szerepének.

„A folyamatos gazdasági bizonytalanság ellenére a magyar befektetők a diverzifikációra és a nemzetközi piacokra koncentrálnak. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy innovatív megoldásokat és hozzáférést kínáljunk a globális pénzügyi eszközökhöz, hogy segítsünk a befektetőknek a lehetőségek maximális kihasználásában” – mondta Radu-Iulian Pădurean, a Freedom24 hálózatfejlesztési menedzsere.

Mi a helyzet az ETF-ekkel?

A magyar befektetők továbbra is elsősorban a fejlett piacokra kitettséget biztosító ETF-eket részesítették előnyben, amelyek közül a CNDX.EU, amely a NASDAQ 100 legnagyobb nem pénzügyi vállalatát követi, és a VGEU.EU, amely nagy és közepes méretű európai vállalatokat követ, voltak a legnépszerűbbek.

A kötvényekre fókuszáló ETF-ek is nagy népszerűségnek örvendtek. Az IEAA.EU euróban denominált, befektetési minőségű vállalati kötvényeket követ nyomon, stabil, alacsony kockázatú hozamot kínálva. Az XHYA.EU magasabb hozamú, befektetési minőség alatti kötvényekbe fektet, míg a CBUO.EU az amerikai kincstári kötvényekre koncentrál, ami a konzervatív befektetőket vonzza. Az SDIA.EU amerikai dollárban denominált, befektetési minőségű vállalati kötvényeket kínál azoknak, akik stabilitást keresnek.

A rövid lejáratú hitelpapírokra vagy a pénzpiacokra összpontosító ETF-ek szintén népszerűek voltak. A XEON.EU rövid lejáratú euróövezeti kamatlábakhoz biztosít kitettséget, ami ideális a konzervatív befektetők számára, míg a MINT.EU rövid lejáratú hitelpapírokba fektet be, és a hagyományos pénzpiaci alapoknál jobb hozamot kínál. Az IBTA.EU az amerikai kincstári kötvényeket követi nyomon, biztonságos, stabil befektetést biztosítva.

A befektetők kedvelték a SOXS.EU-t is, amely a félvezetőiparra összpontosít, kihasználva a technológia gyors növekedését és innovációját.

Az elmúlt évben a Freedom24 magyar felhasználóinak száma körülbelül 20 százalékkal nőtt, elérve a 3300 ügyfelet. A mobil és webes platformon elérhető szolgáltatás közvetlen hozzáférést biztosít a lakossági befektetőknek az Egyesült Államok, Európa és Ázsia 15 legfontosabb tőzsdéjéhez, ahol több mint 1 millió pénzügyi eszközzel kereskedhetnek.