Szokatlanul nagy volumenű tranzakció jelent meg pénteken a hivatalos kereskedési idő lezárása után az OTP-részvényeknél: egyetlen befektető 756 666 darab részvényt vásárolt, összesen mintegy 26,7 milliárd forint értékben – számolt be róla a hvg.hu a Portfolio értesülése alapján.

A lap szerint elképzelhető, hogy egy opciós határidő lejárata miatt a szokatlan mennyiség, illetve vásárlási időpont. A vevő személye egyelőre nem ismert. A 444 ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nagy valószínűséggel nem az OTP vásárolta vissza saját részvényeit, mivel ehhez külön engedélyre lett volna szükség, amelynek nyomát nem találták.

A Portfolio emlékeztet: még az OTP-től is szokatlan lenne ekkora tétel egyben történő visszavásárlása. A bank a jelenlegi engedélye alapján általában 30-60 ezer darab részvényt vásárol vissza alkalmanként.

A vásárolt részvények nagyságát jól mutatja, hogy a Budapesti Értéktőzsde adatai szerint pénteken az OTP-részvények teljes napi forgalma 1 101 691 darab volt, összesen 38,8 milliárd forint értékben. Ennek csaknem háromnegyedét ez az egyetlen, a nap végén bejegyzett tranzakció tette ki.

A rendkívüli vásárlás az árfolyamra is azonnali hatást gyakorolt: az OTP-papírok ára mintegy 300 forinttal 35 300 forintra ugrott, ami új rekordot jelent. Az év elején még nagyjából 22 ezer forintot ért egy részvény.