2026 meme-részvényét nem Amerikában, hanem Indiában kell keresni, a sokáig ismeretlen RRP Semiconductor nevű cég részvényeinek árfolyama az elmúlt 20 hónapban több mint 55 ezer százalékkal emelkedett, ezzel a cég tőzsdei kapitalizációja az 550-szeresére nőtt.

Mindez annak ellenére sokkoló, hogy a vállalatnak csak 2 (!) alkalmazottja van, bevételei pedig nincsenek. 2024 elejéig a félvezetőiparhoz sem volt semmi köze, ingatlancégként működött. Nem rendelkezik chip-gyártói kapacitásokkal sem, a befektetők körében ugyanakkor a cég neve elég volt ahhoz, hogy ahhoz az AI vagy chipgyártás narratívát kapcsolják.

A hihetetlen árfolyamugrás már az indiai tőzsde és az értékpapírpiaci felügyelet figyelmét is felkeltette (kérdés, miért csak most), hiszen a vállalatról rendelkezésre álló információk alapján a tőzsdei árfolyam messze nem életszerű.

Az online hype, az alacsony, 2 százalék alatti közkézhányad és India gyorsan növekvő befektetői bázisa azonban teljesen szembe ment a racionalitásokkal: a részvény árfolyama egymást követő 149 napon is a lehetséges napi limittel emelkedett, annak ellenére, hogy nem csak a felügyelet, de maga a vállalat is igyekezett óvatosságra inteni a magánbefektetőket. A jelek szerint nem sok sikerrel. A tőzsdeüzemeltető is csak annyit tett, hogy heti egy napban korlátozta, amikor kereskedni lehet az RRP-papírokkal.

Rajendra Chodankar, az RRP Semiconductor alapító-tulajdonosa. Kép: X(Twitter)

A Bloomberg cikke szerint az óriási hype mögött a részvénypiacon fújódó AI-lufi áll, amely jelentős árfolyam-növekedést eredményezett például olyan részvényeknél mint az Nvidia, csakhogy az indiai tőzsdén nincs ilyen típusú kibocsátó, a lakossági befektetők viszont – látva az amerikai tech-szektor szárnyalását – valamilyen módon részesülni akarnak a globális trendekből.

A félvezetőipari részvények hihetetlen népszerűek, nem az RRP az egyetlen, amelynek papírjai irracionális mozgásokat produkáltak az ázsiai tőzsdéken. A sanghaji tőzsdére bevezetett Moore Threads Technology nevű AI-startup árfolyama a december eleji bevezetés utáni 10 napon több mint 500 százalékkal ralizott, aminek láttán a kibocsátó adott ki figyelmeztetést az AI-kapcsolt befektetések kockázatáról. Dél-Koreában a SK Hynix árfolyama idén a háromszorosára nőtt, itt a tőzsdeüzemeltető jelentetett meg tájékoztatást a rizikós befektetésekről.

Az indiai RRP átalakulása 2024 elején kezdődött, ekkor történt a névváltás is. A Bloomberg szerint a részvénymániához az is hozzájárulhatott, hogy a cég fő tulajdonosa létrehozott egy félvezető összeszerelő és tesztelő üzemet (RRP Electronics néven), de ez az ő magánvállalkozása, nincs köze a tőzsdén jegyzett, lényegében üres és inaktív társasághoz. Amit viszont a részvénypiaci mánia alatt kialakult árfolyam alapján 1,7 milliárd dollár értékre áraznak a befektetők. Az árfolyam november 7-én járt a csúcson (11,780 rúpián, a 2024 tavaszi 19 rúpia árhoz képest).