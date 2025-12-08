Donald Trump a megaüzlettel kapcsolatosan vasárnap Washingtonban azt mondta, hogy a Netflix nagy piaci részesedéssel rendelkezik, a két vállalat együttes mérete pedig problémát jelenthet. A Warner és a Netflix pénteken jelentették be, hogy megállapodtak az üzletről.

A tervezett megállapodás komoly ellenszenvet váltott ki az iparág szereplői között, a versenyhatóságok pedig még nem hagyták jóvá – írja a BBC.

A megállapodás értelmében számos népszerű franchise, így a Trónok harca, a Harry Potter, a Gyűrűk uta, a Mátrix vagy a Bolondok dallamok (Looney Tunes) is átkerül a Netflix-hez. A kábelcsatornák azonban nem képezik a megállapodás részét, emellett pedig a Discovery Global is önálló vállalatként tervezi folytatni.

Az ügyletet várhatóan 2026 második felében zárják le.