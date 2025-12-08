Tarjányi Péter a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a miniszterelnök szombati, Kecskeméten elmondott beszédével kapcsolatban, amiben a kormányfő úgy fogalmazott, hogy a „2026-os lesz a háború előtti utolsó választás”.

A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, teljesen egyértelmű, hogy a világon senki nem akar háborút,

Orbán Viktor politikai üzenete nem más, minthogy ha nem a jelenlegi kormánypárt marad hatalmon, akkor „Magyarország háborúba sodródik”.

Ezzel kapcsolatban Tarjányi azt mondja: a félelem nem stratégia. A riogatás nem békepolitika. És a béke nem attól lesz, hogy elmondjuk: „nélkülünk baj lesz”.

Hozzáteszi: „Azzal sem vitatkozom, hogy Európa hibázott. Sokszor, sokféleképpen. De attól, hogy ezt kimondjuk, még nem lesz megoldásunk. A béke nem szlogen. A béke munka. Csendes, kemény, felelős munka”.

A biztonságpolitikai szakértő arról is ír posztjában, hogy „ha minden választás »az utolsó«, ha minden ellenfél „háborúpárti”, ha minden vita „nemzetvesztés”, akkor előbb-utóbb elfogy a szó, és csak a félelem marad”.