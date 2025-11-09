A „Mesterséges intelligencia az agrármarketingben” című esemény gyakorlati példákon keresztül mutatta be, miként válhat az AI az agrárvállalkozások hatékonyságának, versenyképességének és kreativitásának kulcsává.

Gyakorlati fókuszban az agrármarketing

A webinárium házigazdája, Mátyás-Horváth Janka, az Agroinform.hu social media managere hangsúlyozta: az AI ma már nem elméleti fogalom, hanem napi gyakorlat. Az Agroinform célja, hogy partnereinek segítsen ezeknek az eszközöknek a bevezetésében. A kétalkalmas workshop-sorozat célja, hogy az agrárium szereplői konkrét, alkalmazható megoldásokat ismerjenek meg – a tartalomgyártástól a kampányoptimalizálásig.

A program interaktív formában zajlott: a résztvevők kérdezhettek, hozzászólhattak, és azonnal kipróbálhatták a bemutatott eszközöket. A fókusz az AI-alapú marketingrendszerek gyakorlati működésén volt: kampánytervezés, célzott hirdetések, tartalomkészítés, közösségi média menedzsment és adatelemzés.

Versenyképesség és hatékonyság – az AI valódi ereje

Torday Gábor, az evoCRM Kft. kreatív marketing szakembere szerint a mesterséges intelligencia az agráriumban nem luxus, hanem versenyképességi tényező.

„Segít gyorsabban reagálni a piaci és környezeti változásokra, miközben csökkenti az adminisztrációt és javítja a döntések minőségét” – fogalmazott.

Konkrét alkalmazási területek:

Adminisztráció automatizálása: pályázatok, dokumentumok, jelentések előkészítése.

Adatelemzés és döntéstámogatás: trendek, piaci mozgások, kockázatok előrejelzése.

Kártevők és betegségek felismerése: drónok és szenzorok segítségével célzott növényvédelmi beavatkozások.

Automatizált marketing: szövegek, képek, videók generálása, kampányok optimalizálása.

A szakember szerint azok a gazdálkodók, akik nyitottak az AI-alapú megoldásokra, időben felismerik a problémákat és költséget spórolnak, ami hosszú távon piaci előnyt jelent.

Az Agroinform tapasztalatai – AI a napi működésben

Bolyki Bence, az Agroinform.hu portálvezetője bemutatta, hogy a mesterséges intelligencia már az Agroinform mindennapi működésének is része.

A legfontosabb fejlesztések:

Automatikus hirdetésszöveg-optimalizálás: az AI javaslatokat tesz a cím és leírás javítására.

Többnyelvű fordítás: tíz nyelvre fordított piactéri hirdetések, nemzetközi elérés érdekében.

Kampányoptimalizálás: adatelemzés a hatékonyság növelésére.

E-mail automatizálás: a Gemini és a ChatGPT Business segíti a gyors, pontos ügyfélkommunikációt.

„A célunk, hogy a technológia ne helyettesítse, hanem támogassa a humán kreativitást”

– mondta Bolyki Bence.

AI a videógyártásban – új korszak a kreatív tartalomban

Mátyás-Horváth Janka bemutatta, hogyan támogatja az AI a videós tartalomgyártást. A ChatGPT a koncepció- és szövegalkotásban segít, míg az olyan programok, mint a CapCut és az Opus Clip, automatikus vágást, feliratozást és zenei illesztést végeznek.

A Canva mesterséges intelligenciája pedig borítóképeket és vizuális elemeket generál.

„Nem az AI ír helyettem, hanem velem dolgozik – időt spórol, de a kreatív irányítás nálam marad”

– tette hozzá.

Emberi tényező és adatbiztonság – az AI korlátai

A szakértők hangsúlyozták: az AI nem helyettesíti az emberi hitelességet és érzelmi kapcsolatot.

Torday Gábor szerint:

„Az AI nem tudja elmesélni a gazda történetét, vagy megmutatni a hajnali munka emberi oldalát.”

Fontos ugyanakkor az adatbiztonság tudatos kezelése is. Torday figyelmeztetett: az ingyenes AI-eszközök adatvédelmi kockázatot rejtenek, ezért érdemes zárt, vállalati rendszereket használni.

AI az agrártermelésben – drónok és előrejelző rendszerek

A webinárium kitért a termelési folyamatok digitalizációjára is. Magyarországon is megjelentek az önvezető traktorok és drónok, amelyek automatizálják a vetést, permetezést és betakarítást.

Az úgynevezett prediktív karbantartás révén a gépek szenzorai előre jelzik a meghibásodásokat – ez jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Következő lépések – a PREGA fókuszában az AI

Az Agroinform AI-workshop-sorozata december 10-én folytatódik, ahol a 2025-ös jogszabályváltozások és pályázati lehetőségek is szóba kerülnek.

A mesterséges intelligencia témája a 2026. február 10–11-én, Kecskeméten megrendezendő PREGA Konferencián is kiemelt helyet kap majd – ez Magyarország legfontosabb agrárdigitalizációs fóruma.

Az ember és az AI együttműködése a jövő kulcsa

Mátyás-Horváth Janka összefoglalása szerint:

„A mesterséges intelligencia nem helyettesíti az embert, hanem segíti. Ha okosan használjuk, időt, pénzt és energiát takarít meg.”

Az agráriumban az AI bevezetése nemcsak technológiai, hanem mentalitásbeli váltást is jelent: nyitottságot, tanulást és kísérletezést.

Aki most kezd el foglalkozni vele, az a jövő nyertese lehet – forintosítható haszonnal.