A „Mesterséges intelligencia az agrármarketingben” című esemény gyakorlati példákon keresztül mutatta be, miként válhat az AI az agrárvállalkozások hatékonyságának, versenyképességének és kreativitásának kulcsává.
Gyakorlati fókuszban az agrármarketing
A webinárium házigazdája, Mátyás-Horváth Janka, az Agroinform.hu social media managere hangsúlyozta: az AI ma már nem elméleti fogalom, hanem napi gyakorlat. Az Agroinform célja, hogy partnereinek segítsen ezeknek az eszközöknek a bevezetésében. A kétalkalmas workshop-sorozat célja, hogy az agrárium szereplői konkrét, alkalmazható megoldásokat ismerjenek meg – a tartalomgyártástól a kampányoptimalizálásig.
A program interaktív formában zajlott: a résztvevők kérdezhettek, hozzászólhattak, és azonnal kipróbálhatták a bemutatott eszközöket. A fókusz az AI-alapú marketingrendszerek gyakorlati működésén volt: kampánytervezés, célzott hirdetések, tartalomkészítés, közösségi média menedzsment és adatelemzés.
Versenyképesség és hatékonyság – az AI valódi ereje
Torday Gábor, az evoCRM Kft. kreatív marketing szakembere szerint a mesterséges intelligencia az agráriumban nem luxus, hanem versenyképességi tényező.
„Segít gyorsabban reagálni a piaci és környezeti változásokra, miközben csökkenti az adminisztrációt és javítja a döntések minőségét” – fogalmazott.
Konkrét alkalmazási területek:
- Adminisztráció automatizálása: pályázatok, dokumentumok, jelentések előkészítése.
- Adatelemzés és döntéstámogatás: trendek, piaci mozgások, kockázatok előrejelzése.
- Kártevők és betegségek felismerése: drónok és szenzorok segítségével célzott növényvédelmi beavatkozások.
- Automatizált marketing: szövegek, képek, videók generálása, kampányok optimalizálása.
A szakember szerint azok a gazdálkodók, akik nyitottak az AI-alapú megoldásokra, időben felismerik a problémákat és költséget spórolnak, ami hosszú távon piaci előnyt jelent.
Az Agroinform tapasztalatai – AI a napi működésben
Bolyki Bence, az Agroinform.hu portálvezetője bemutatta, hogy a mesterséges intelligencia már az Agroinform mindennapi működésének is része.
A legfontosabb fejlesztések:
- Automatikus hirdetésszöveg-optimalizálás: az AI javaslatokat tesz a cím és leírás javítására.
- Többnyelvű fordítás: tíz nyelvre fordított piactéri hirdetések, nemzetközi elérés érdekében.
- Kampányoptimalizálás: adatelemzés a hatékonyság növelésére.
- E-mail automatizálás: a Gemini és a ChatGPT Business segíti a gyors, pontos ügyfélkommunikációt.
„A célunk, hogy a technológia ne helyettesítse, hanem támogassa a humán kreativitást”
– mondta Bolyki Bence.
AI a videógyártásban – új korszak a kreatív tartalomban
Mátyás-Horváth Janka bemutatta, hogyan támogatja az AI a videós tartalomgyártást. A ChatGPT a koncepció- és szövegalkotásban segít, míg az olyan programok, mint a CapCut és az Opus Clip, automatikus vágást, feliratozást és zenei illesztést végeznek.
A Canva mesterséges intelligenciája pedig borítóképeket és vizuális elemeket generál.
„Nem az AI ír helyettem, hanem velem dolgozik – időt spórol, de a kreatív irányítás nálam marad”
– tette hozzá.
Emberi tényező és adatbiztonság – az AI korlátai
A szakértők hangsúlyozták: az AI nem helyettesíti az emberi hitelességet és érzelmi kapcsolatot.
Torday Gábor szerint:
„Az AI nem tudja elmesélni a gazda történetét, vagy megmutatni a hajnali munka emberi oldalát.”
Fontos ugyanakkor az adatbiztonság tudatos kezelése is. Torday figyelmeztetett: az ingyenes AI-eszközök adatvédelmi kockázatot rejtenek, ezért érdemes zárt, vállalati rendszereket használni.
AI az agrártermelésben – drónok és előrejelző rendszerek
A webinárium kitért a termelési folyamatok digitalizációjára is. Magyarországon is megjelentek az önvezető traktorok és drónok, amelyek automatizálják a vetést, permetezést és betakarítást.
Az úgynevezett prediktív karbantartás révén a gépek szenzorai előre jelzik a meghibásodásokat – ez jelentős költségmegtakarítást eredményez.
Következő lépések – a PREGA fókuszában az AI
Az Agroinform AI-workshop-sorozata december 10-én folytatódik, ahol a 2025-ös jogszabályváltozások és pályázati lehetőségek is szóba kerülnek.
A mesterséges intelligencia témája a 2026. február 10–11-én, Kecskeméten megrendezendő PREGA Konferencián is kiemelt helyet kap majd – ez Magyarország legfontosabb agrárdigitalizációs fóruma.
Az ember és az AI együttműködése a jövő kulcsa
Mátyás-Horváth Janka összefoglalása szerint:
„A mesterséges intelligencia nem helyettesíti az embert, hanem segíti. Ha okosan használjuk, időt, pénzt és energiát takarít meg.”
Az agráriumban az AI bevezetése nemcsak technológiai, hanem mentalitásbeli váltást is jelent: nyitottságot, tanulást és kísérletezést.
Aki most kezd el foglalkozni vele, az a jövő nyertese lehet – forintosítható haszonnal.
Forradalmi változás a mezőgazdaságban, így vigyáznak a magyar földre a gazdákA 2016 és 2023 közötti időszakban megháromszorozódott a talajkímélő gazdálkodás aránya Magyarországon. Elsősorban direktvetési (no-till) és a csökkentett menetszámú (min-till) művelési eljárásokat használják a hazai agrárszakemberek
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!