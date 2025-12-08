A héten kedden bruttó 3 forinttal csökken a benzin beszerzési ára. A gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad – írja a holtankoljak.hu.
A múlt heti árváltozások után az alábbi átlagárakon tankolhatunk december 8-án a magyar kutakon:
A múlt heti árváltozások után az alábbi átlagárakon tankolhatunk december 8-án a magyar kutakon:
