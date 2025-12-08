Így alakulnak keddtől az üzemanyagárak Kedden újfent változik a benzin ára. A gázolaj azonban nem változik.

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.



Copyright 2001-2025 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.