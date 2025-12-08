A friss adatok arra utalnak, hogy az Otthon Start által bevonzott fiatal lakásvásárlók körében ismét növekvő figyelem irányul a Babaváróra, amely akár önerőként, akár tartalék képzésére vagy felújításra is felhasználható. A két konstrukció kombinációja az első lakásukat vásárló, gyermekvállalást tervező házaspárok finanszírozási stratégiájának lehet alapja.

A Babaváró hitel legfeljebb 11 millió forint összegben, szabad felhasználásra vehető igénybe, és már az első gyermek érkezésével a futamidő végéig kamatmentes marad. A második gyermek után a fennálló tartozás 30 százalékát elengedi az állam, a harmadik után pedig a teljes hátralévő tőketartozás elengedésre kerül, vagyis megszűnik a kölcsön.

A Babaváró gyakran képezi a lakásvásárláshoz szükséges önerő alapját, de számos esetben költözés utáni felújításra, korszerűsítésre vagy gyerekszoba kialakítására használják fel. A konstrukció felhasználhatósága rugalmas, miközben a hitelt csak házaspárok vehetik igénybe, a feleség életkora nem haladhatja meg a 35 évet, és legalább 3 éves TB-jogviszony szükséges az igényléshez.

A nyerő páros

A Babaváró és a fix 3 százalékos Otthon Start hitel együttesen számos többlet előnyt biztosít azoknak a háztartásoknak, amelyek egyszerre terveznek gyermekvállalást és lakásvásárlást. Az egyik legfontosabb előny, hogy a Babaváró támogatott hitel önerőként is beszámítható az Otthon Start igénylésekor, ami segíthet teljesíteni a támogatott lakáshitel minimum 10 százalékos önerőre vonatkozó feltételét.

Emellett a két hitel együtt akár 61 millió forintnyi kedvezményes finanszírozást kínálhat, ha valaki maximálisan kihasználja a kereteket. A gyermekek érkezésével a Babaváró tartozásának jelentős része vagy akár teljes egésze elengedhető, ami hosszú távon jelentős pénzügyi előnyt jelent.

Finanszírozási szempontból a Babaváró és az Otthon Start kombinációja a CSOK Plusz igénybevételével válhat teljessé. A CSOK Plusz ugyanis nemcsak gyermekvállalással összekötött tőketartozás-csökkentést biztosít a hitelfelvételt követően született második és harmadik gyermek után, hanem egy többmilliós azonnali előnyt is.

„Aki már most biztos a gyermekvállalásban, annak érdemes a CSOK Plusszal kiegészíteni a támogatott finanszírozási csomagot, mert ebben az esetben az ingatlan adásvétel mentesül a 4 százalékos vagyonszerzési illeték alól, ami egy 50 milliós ingatlannál rögtön 2 millió forint azonnali megtakarítást jelent. Bizonytalan gyermekvállalási tervek esetén azonban célszerű csak az Otthon Starttal indulni, ami később - ha már biztos a családalapítás - akár kiváltható CSOK Plusszal, így a gyermekek után járó hitelelengedés ugyanúgy járni fog, csupán a 4 százalékos illetékkedvezményről kell lemondani” – magyarázta Garam Dániel, a money.hu szakértője.

Azér még nincs nagy áttörés

"Tehát összességében nőtt az érdeklődés a Babaváró iránt, de a nagy áttörés még elmaradt az Otthon Start Program elindulása utáni első két hónapban. Ezzel együtt még korai bátrabb következtetéseket levonni, annál is inkább, mert több hiteltermék szimultán felvétele alaposabb utánajárást és felkészülést igényel. Egyáltalán nem kizárt, hogy az előttünk álló hónapok a mostaninál jóval erősebb számokat hoznak a babavárónál is” – teszi hozzá Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Az első tíz hónap adatai alapján mindenesetre úgy tűnik, hogy 2025-ben is folytatódik a kereslet fokozatos csökkenésének évek óta látható trendje a babaváró hitelnél. A jegybank adatai szerint október végéig 189,8 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami bő 9 százalékos visszaesést tükröz az egy évvel korábbi 208,9 milliárd forintos volumenhez képest. Eközben az új szerződések száma hasonló mértékben csökkent, és az év első tíz hónapjában 17 400 környékén alakult.

Korai még temetni a babaváró hitelt

A fokozatosan csökkenő kereslet ellenére a babaváró hitel továbbra is jelentős eleme a fogyasztási hitelek piacának: tavaly több mint 23,8 ezer szerződést kötöttek a bankok, amelyek összege megközelítette a 260 milliárd forintot. Eközben a fogyasztási hiteleknél nem egészen 1300 milliárd forintnyi új szerződést mutatott ki 2024. egészére a jegybank, tehát a babaváró a csökkenő kereslet ellenére is nagyjából az egyötödét adta a teljes piacnak.

A támogatott konstrukció állomány alapján mért részesedése szintén jelentős a lakossági hiteleknél. Az októberi, 2222,2 milliárd forintos állomány a teljes lakossági hitelportfólió 18,2 százalékát adta – miközben a lakáshitelek részesedése 52,2, a személyi kölcsönöké pedig 14,6 százalék környékén alakult.

A BiztosDöntés.hu babaváró hitel kalkulátora szerint a bankok közben változatlanul nagy hangsúlyt fektetnek a konstrukció értékesítésére, sokszor igen jelentős összegű – akár 180 ezer forintos – egyszeri jóváírásokat is kínálva a hitel mellé. Utóbbiaknál több pénzintézetnél is feltétel, hogy a maximális, 11 millió forintos összeget kérje az igénylő, ám ez nem tűnik túlzott elvárásnak annak tükrében, hogy szinte mindenki megfelel ennek a feltételnek.

A bankok persze nem véletlenül fordítanak ekkora figyelmet a támogatott konstrukcióra, hiszen az ügyfélkörben óriási a potenciál: a gyermekvállalásra készülő fiatal párok körében nagy a magasan képzett, kedvező jövedelmi helyzetű ügyfelek aránya, akiknél okkal lehet arra számítani, hogy a jövőben aktívan használják a banki szolgáltatásokat, és további hiteltermékeket is igénybe vesznek.