További településeken is találtak szennyezett csokoládéfigurákat a hajdúböszörményi kukacos csokimikulások botránya után:

ezúttal Hajdúdorogról és Tápiószentmártonból is jelezték a szülők, hogy a gyerekek édességeiben lárvák és molyok voltak.

Több gyerek is hasfájásra és hányingerre panaszkodott az ajándékba kapott csokik miatt, a szóban forgó termékeket azonnal visszahívták.

A termékek külső felajánlásból érkeztek, ám azt nem tudni, hogy kitől érkezett a felajánlás, mert a jótékonysági akció szervezője szerint ömlesztve kapták a csokoládékat. A gyártó és a város önkormányzata is vizsgálatot indított az ügyben – írja az Index.

A portál arról ír, hogy Késmárky András sürgősségi szakorvos szerint lehet, hogy sokaknak felfordul tőle a gyomra, de

egészségügyi kockázata nincs annak, ha kukacos csokit eszünk,

sőt több ázsiai országban is bevett norma a lárvák fogyasztása.