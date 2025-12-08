További településeken is találtak szennyezett csokoládéfigurákat a hajdúböszörményi kukacos csokimikulások botránya után:
ezúttal Hajdúdorogról és Tápiószentmártonból is jelezték a szülők, hogy a gyerekek édességeiben lárvák és molyok voltak.
Több gyerek is hasfájásra és hányingerre panaszkodott az ajándékba kapott csokik miatt, a szóban forgó termékeket azonnal visszahívták.
A termékek külső felajánlásból érkeztek, ám azt nem tudni, hogy kitől érkezett a felajánlás, mert a jótékonysági akció szervezője szerint ömlesztve kapták a csokoládékat. A gyártó és a város önkormányzata is vizsgálatot indított az ügyben – írja az Index.
A portál arról ír, hogy Késmárky András sürgősségi szakorvos szerint lehet, hogy sokaknak felfordul tőle a gyomra, de
egészségügyi kockázata nincs annak, ha kukacos csokit eszünk,
sőt több ázsiai országban is bevett norma a lárvák fogyasztása.
