Az ünnepek közeledtével érdekes felmérést készített az amerikai felnőttek körében a Visa és a Morning Consult. Azt tudakolták, mennyire örülnének az emberek, ha karácsonyra kriptovalutát kapnának. Az eredmények láttán úgy tűnik, hogy a kripto a jövőben felválthatja az ünnepi készpénzt, főleg a fiatalok körében - számolt be a Reuters.

A felmérés szerint az amerikai felnőttek több mint egynegyede, a Z generációs fiatal felnőttek közel fele pedig örömmel fogadna kriptovalutát ajándékba.

Az adatok alapján a baby boomerek lennének a legkevésbé boldogok egy ilyen meglepetéstől, mindössze 17 százalékuk cserélné le a készpénzt kripto-ajándékra.

Az X-generáció tagjai már valamivel nagyobb érdeklődést mutatnak, 24 százalékuk örülne egy ilyen ajándéknak.

A millenniumi nemzedéknek már 34 százaléka lenne boldog, ha kriptovaluta várná a fa alatt.

A legnagyobb arányban pedig a legfiatalabb felnőttek lennének fogadókészek egy ilyen lehetőségre: a megkérdezett Z-generációsok 45 százaléka nyilatkozott úgy, hogy örülne, ha kriptovalutát kapna karácsonyra.