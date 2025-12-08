A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb csomagforgalom, a csúcs pedig ezen a héten, ezért a vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy

a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket.

A Magyar Posta hétfői közleményében kiemeli: a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez.

Közölték, hogy hagyományosan a 47-51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét.

Az MPL csomagautomaták népszerűségét jól mutatja, hogy

idén az első 11 hónapban közel 30 százalékkal több csomagot rendeltek ide, novemberben pedig a csomagok száma meghaladta már a tavaly decemberit is,

ezzel a posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte a csomagautomatáiban.

A posta csomagautomata-hálózata rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, a kézbesítők pedig munkanapokon két alkalommal is felkeresik. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, Mol-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják - közölték.