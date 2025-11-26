Az Európai Bizottság 2026 elejére akarja előrehozni a 150 euró alatti csomagokra vonatkozó vám- és áfamentesség megszüntetését: 2028 helyett két évvel korábban vezetnék be az új rendszert, mint ahogy az eredeti tervek szóltak.

Az Agroinform figyelmeztet, ez nem pusztán a nemzetközi csomaglogisztikát alakítaná át, hanem a hazai mezőgazdasági kkv-k versenyére is rányomná bélyegét, hiszen a mostani szabályozás a harmadik országból érkező olcsó tömegáruknak kedvez évek óta.

A jelenlegi helyzet fenntarthatatlan, és megfelelő politikai elszánással 2026 első negyedévére életbe léptethető az új vámolási rend

– tette egyértelművé Maros Sefcovic kereskedelmi és gazdasági biztonságért felelős biztos a tagállami pénzügyminisztereknek írt levelében. Úgy érvelt, „rendkívül nehéz lenne megmagyarázni az európai vállalkozásoknak és polgároknak”, miért várna az EU további két évet egy olyan ügyben, amelyben teljes az egyetértés.

Sefcovic egy uniós szintű, egyszerűsített ideiglenes vámolási díjat javasol, amely átmeneti megoldásként lehetővé tenné, hogy minden csomag vámolható legyen, azaz megszűnjön a 150 eurós mentesség. Ehhez pedig sürgeti az unió vámügyi informatikai rendszereinek jobb összekapcsolását.

Mint azt egy uniós diplomata előrevetítette:

az értékhatár eltörlése azt jelenti, hogy egyik napról a másikra mintegy 5000 termékkategóriára kell majd vámot kivetni.

Mindenesetre egyes tagállamok már önállóan járnak el a kérdésben. Franciaország bejelentette, hogy az uniós reformtól függetlenül nemzeti kezelési díjat vet ki a kis értékű csomagokra.