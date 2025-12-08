Élesen bírálta Ukrajnát, az ukrán elnököt és az uniós politikát egy dohai konferencián ifjabb Donald Trump. Az amerikai elnök legidősebb fia szerint apja beszüntetheti az ukrajnai háború lezárását célzó erőfeszítések támogatását és bármikor kisétálhat a tárgyalásokról – számolt be a The Guardian.

Ifjabb Donald Trump úgy látja, hogy az ukrajnai háború folytatása mögött politikai és gazdasági érdekek állnak, eközben az európai szankciók sem érik el céljukat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerinte azért hosszabbítja meg a háborút, mert tudja, hogy soha nem nyerne választást, ha az véget érne. Az pedig nem nevezhető tervnek, amit az Európai Unió csinál: hogy „megvárjuk, amíg Oroszország csődbe megy”.

Trump Jr. arra is kitért: idén nyáron Monacóban maga is megfigyelte, hogy a szuperautók, például a Bugattik és a Ferrarik felén ukrán rendszámtábla virított. „Ukrajna korrupt gazdagjai elmenekültek az országból, és azokat, akiket ők paraszti osztályba tartozónak tekintettek, hagyták ott, hogy harcoljanak a háborúban. Nem volt okuk a harcokat befejezni, mert amíg a pénz beáramlott, ők lopni tudtak, senki sem ellenőrizte őket, így nem volt okuk békét kötni” – fogalmazott. Ukrajna egyébként szerinte sokkal korruptabb, mint Oroszország.

Amikor arról kérdezték, lehetséges-e, hogy az apja – aki azzal indult az elnökválasztáson, hogy ő békét hozhat Ukrajnának – egyszerűen felhagy ezzel a szándékával és elsétál, Trump Jr. azt mondta: talán igen, és hozzátette, hogy apja a politika egyik legkiszámíthatatlanabb embere. Azt viszont megfogadta, hogy az Egyesült Államok többé nem lesz „a csekkfüzetes idióta”.