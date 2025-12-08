Egyre több gyerek lesz rosszul az ismeretlen felajánlásból érkező csokimikulásoktól, lapunk hétfőn megírta, hogy már Hajdúdorogon és Tápiószentmártonon is jelezték a szülők, hogy a gyerekek édességeiben lárvák és molyok voltak.

Orbán Viktor egészségügyi államtitkára sejti, mi lehet a probléma:

Takács Péter szerint a Tisza Párt áll a kukacos csokimikulások mögött.

A 24.hu azt írja, a Mandiner arra hívta fel a figyelmet, hogy Hajdúböszörmény polgármestere Göröghné Bocskai Éva, aki a jövő évi választáson a Tisza Párt jelöltje lesz Hajdú-Bihar megye 6-os választókerületében.

Ebben találta meg a megfejtést az államtitkár, aki még az egészségügyet is érintő, állítólagos megszorító intézkedéseiről is írt pár sort Facebook-bejegyzésében.

Takács Péter múlt héten is „nagyot ment” a közösségi médiában, miután egy ideges apukával összeszólalkozott a Facebookon, és „bazmegelve” lehülyézte a férfit.