Nem jutott előrébb a petesejt-donáció kérdése. A parlament Népjóléti Bizottsága Takács Péter egészségügyért felelős államtitkártól próbálta megtudni, hogy mikortól nem kell a magyar meddő pároknak külföldre járni petesejtért, de nem tudott pontos dátumot mondani az államtitkár.

Az ügy egyik előzménye, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2025. november 24-én, a parlament azonnali kérdések órájában válaszolt Szabó Tímea (Párbeszéd) felvetésére a petesejt-donáció szabályozásáról.

A képviselő arra kérdezett rá, hogy számíthatnak-e a meddő párok idén vagy jövőre a donáció engedélyezésére, hangsúlyozva a rekordalacsony gyermekszületési számokat és a családpolitikai kudarcot. Orbán Viktor elismerte, hogy a petesejt-donációról szóló törvényjavaslat körül óriási viták folynak, amelyek jelentős része morális természetű, ezért több időt kell adni a rendezésükre, és a szavazást decemberre halasztották.

250 ezer párt érint a gyermektelenség Magyarországon közel 250 ezer meddő pár van. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a felnőttek 17,5 százaléka termékenységi- és nemzőképességi zavarral küzd, vagyis minden hat emberből egy. A gyermekre váró párok 15-20 százalékát érinti a meddőség hazánkban, azaz Magyarországon minden ötödik párkapcsolatban nehézségbe ütközik a tervezett teherbeesés, és növekvő tendencia figyelhető meg e téren, ahogyan az egész világon. Termékenységi- és nemzőképességi zavarról akkor beszélünk, ha egy év rendszeres és fogamzásgátlás mentes házasélet ellenére sem jön létre a kívánt terhesség.

Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban azt is mondta, megegyeztek az egyházakkal, nem ez akadályozza a petesejt-donációról szóló javaslat elfogadását. A Népjóléti Bizottság ülésére meghívták a Katolikus szeretetszolgálatot is, de nem voltak jelen.

Ugyanakkor a hétvégén a Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) azt írta közleményében, hogy Ferenc pápa azt hangsúlyozta, hogy: „azok az eljárások, amelyek nem segítik, hanem helyettesítik a házastársi aktust, etikai problémát jelentenek, mert elszakítják az élet továbbadását attól az emberi kontextustól, amelybe eredetileg tartozik… Kísérnünk kell azokat a párokat, akik a gyermektelenség keresztjét hordozzák. Az együttérzés azonban nem igazolhat olyan módszereket, amelyek sértik a gyermek vagy a házastársak méltóságát…

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy házasságon belül foganjon, ott hordják ki, ott jöjjön a világra, és ott nevelődjön fel.

Ferenc pápa ebben a 2023-as beszédében azt is mondta: „helytelen lombikeljárással embriókat létrehozni, amelyeket aztán megsemmisítenek, továbbá helytelen ivarsejtekkel kereskedni, vagy igénybe venni a béranyaság gyakorlatát”. „Egy rossz döntés következményei évtizedekre beépülnek a társadalmi gyakorlatba. Ha valóban a családot akarjuk védeni és segíteni, akkor nem szabad olyan utakat támogatnunk, amelyek hosszú távon éppen a család természetes és isteni rendjét rombolják”.

A MKPK azt kéri a törvényhozóktól és a tudományos élet képviselőitől, hogy „a gyermekáldás érdekében tegyenek meg minden helyes lépést, és tartsák tiszteletben a gyermek jogait ahhoz, hogy házasságon belül foganjon, és a szüleinek szeretetében nőhessen fel.

Nem az egyházak miatt csúszik a szavazás

Takács Péter a bizottsági meghallgatásán cáfolta, hogy azért nincs még mindig Magyarországon petesejt-donáció mert az egyházakkal nem egyeztek volna meg. Kiemelte, hogy mivel az egyházak eleve nem támogatják a lombikkezelést, ezért évente 500 millió forint finanszírozást kapnak az állami egészségbiztosítótól az egyházi fenntartású kórházak, hogy elvégezzék az összes olyan vizsgálatot, beavatkozást, ami nem lombik.

Előadásában kitért az államtitkár arra, hogy a hazai meddőségi kezelési eljárásokban 2018-tól van egy állami szerepvállalás. Amióta a meddőségi centrumokat államosították javult a sikerességi ráta, a korábbi 18 százalékról 26 százalékra emelkedett. Csökken az ikerterhességek száma, a háromnapos embrió beültetés helyett az ötnapos technológiákat támogatják.

Úgy fogalmazott Takács Péter, hogy az a cél, hogy évente 30 ezer ciklust tudjanak finanszírozni, most 18 ezernél tartanak. Korábbi évekhez képest, amikor 1450 lombikbaba született, idén már háromezer körüli újszülött sírt fel a szülőszobákban.

Elismerte az államtitkár, hogy még mindig sok magyar meddő pár jár Brnóba petesejtért. Kiemelte, hogy 40 éves kor felett a lombikkezelés saját petesejttel nyolc százalékos sikerrátával kecsegtet, donorsejttel viszont 30 százalék az esély.

Nem az egyházakkal, hanem az ösztönzők terén nem sikerült még megegyezni

– tette hozzá az államtitkár.

A társadalmi egyeztetés során kinyílt az a kérdés, hogy kapjon-e térítést a petesejtdonor, és hogy mekkorát. A tervek szerint a térítés összege a mindenkori minimálbér kétszerese lenne. Ha sikerül a térítés összegéről megegyezni, akkor kerülhet az országgyűlés elé a petesejt-donációról szóló törvényjavaslat – fogalmazott Takács Péter.

A bizottsági ülésen szóba került a preimplantációs genetikai szűrés is. Ennek a lényege, hogy a már megfogant embriót beültetés előtt genetikai betegségekre szűrik, de ezt az eljárást még Magyarországon az állami egészségügyben nem használják.

Sebők Éva, a Momentum képviselője úgy fogalmazott, Magyarországon rutinszerűen implantálnak be olyan embriókat a nőkbe, amiből nem lesz baba. Kitéve ezzel a nőket a sikertelen gyermekvállalásnak és a gyásznak.

Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője szerint hiába mondta a miniszterelnök, hogy a szakbizottságba vissza kell küldeni a petesejt-donáció témáját, a bizottság nem foglalkozik morális kérdésekkel, hanem szakmai vitát folytat. Úgy fogalmazott a képviselő, hogy ne hogy már 70 éves gyermektelen papok döntsenek arról, hogy 250 ezer meddő párnak legyen-e gyermeke vagy sem. Ma Brnóban a petesejt beültetés 1,5-2 millió forintba kerül, a meddő pároknak ez hatalmas kiadást jelent.

Mivel a bizottságban nem sikerült a petesejt-donációról a vitát lefolytatni, mert Takács Péternek egy másik eseményre kellett mennie, és csak egy órán át tudott a kérdésekre válaszolni, Varga Zoltán a bizottság elnöke berekesztette az ülést, és december 11-én 11 órára ismét összehívta. Takács Péter azt mondta, hogy csütörtökön szabadságon lesz, de eljön megint a bizottság ülésére.