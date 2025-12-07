Az Európai Parlament és a tagállamok előzetes politikai megállapodást kötöttek az első, kifejezetten kutyákra és macskákra vonatkozó uniós állatjóléti rendeletről – írja az Infostart.

A szabályozás célja a háziállatok védelme, a szaporítótelepek visszaszorítása és az illegális kereskedelem elleni fellépés – mondta az InfoRádiónak Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány elnöke.

Az új szabályok nemcsak az EU-n belüli és kívüli illegális kereskedelmet érintik, hanem szigorú feltételeket írnak elő az állatok tenyésztésére, tartására, értékesítésére és örökbefogadására.

A rendelet több jelentős változást is hoz.

A jövőben a macskák számára is kötelező lesz a chip, amelyet regisztrálni is kell – erre 15 éves türelmi időt kapnak a gazdák.

A kutyáknál ez 10 év, de Magyarországot ez kevésbé érinti, mert nálunk már évek óta kötelező.

Az uniós szabályozás emellett előírja, hogy a tagállamoknak egységes, összekapcsolható adatbázisokat kell kialakítaniuk, amelyekben részletes keresés is lehetséges lesz.

A tervezet szigorúbb tartási normákat is tartalmaz: a kutyákat és macskákat naponta legalább kétszer kell etetni, legfeljebb egy órára lehet kikötni őket, és minden nap biztosítani kell számukra a szabad levegőt.

A tagállamok szigoríthatnak ugyan a szabályokon, de enyhíteni nem lehet őket. A büntetések mértékét országonként határozzák meg