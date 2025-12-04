December 1-jén Oroszország-szerte több száz Porsche-tulajdonos ébredt arra, hogy becses német autóik gyakorlatilag mozdulatlan, kerekeken guruló téglákká változtak és lehetetlen beindítani őket. A szakértők szerint a Porsche saját járműkövető rendszere, vagyis a VTS állhat a rejtély hátterében – számolt be a carcoops autós szakportál.

A probléma a 2013-as Porsche modelleket érinti, amelyek mindegyike gyári járműkövető rendszerrel van felszerelve. Ha a VTS elveszíti a kapcsolatot a német vállalat műholdjával, automatikusan aktiválja a motorindításgátlót, és leállítja az autó működését.

Ez azt eredményezi, hogy az autók egyszerűen nem indulnak be és nem is reagálnak semmire.

Mivel a leállás nemcsak egy-egy autót érint, hanem egyszerre több százat, a szakértők feltételezik, hogy a VTS rendszer egy külső egységével, például a műholddal vagy a jelátvitellel lehet probléma.

Mindeközben a tulajdonosok egyre furcsább viselkedésről számolnak be: van, akinek az autója azután indult be, hogy felhúzták trélerre. Az is külső hibára utal, hogy a helyi Rolf Group szervizigazgatója szerint az adott évjáratokban minden típus és minden motorváltozat érintett.

A problémával kapcsolatban egyre több találgatás terjed Oroszországban. Egy kereskedő azt nyilatkozta a Moscow Times-nak, hogy külső támadás miatt szakadhatott meg a műholdas kapcsolat, bár ezt egyelőre semmilyen forrás nem erősítette meg. Annyit tudni, hogy az ukrajnai háború kitörése óta a német anyavállalat nem szállít autót Oroszországnak, de a szerviz- és kereskedői hálózatot fenntartotta. A történteket pedig egyelőre sem a Porsche oroszországi kirendeltsége, sem a vállalat globális központja nem kommentálta.

Ám akár egy rosszul elsült szoftverfrissítés, akár egy harmadik fél szándékos beavatkozása a felelős a kialakult helyzetért, az eredmény ugyanaz.