Hétfőn vezették be a 10 dolláros első nyilvános részvénykibocsátást követően a Newsmax konzervatív tévétársaság részvényeit a New York Stock Exchange-re és a 14 dolláros kezdetet követően valósággal felrobbant árfolyamuk. A keddi tőzsdezáráskor már 230 dollár felett jegyezték őket, s ez egyik pillanatról a másikra milliárdossá tette és a leggazdagabb amerikaiak közé repítette annak alapító-vezérigazgatóját, Christopher Ruddyt, akinek vagyona most már a Bloomberg Intelligence becslése alapján meghaladja a 9 milliárd dollárt.

A BBC szerint a cég piaci kapitalizációja ezen az árfolyamon megközelíti a 30 milliárd dollárt. Ez meghaladja a Fox Newst üzemeltető Fox Corp piaci értékét, de olyan más médiaóriásokét is, mint például a Paramount vagy a Warner Bros. A nagy különbség, hogy a Newsmax tavalyi árbevétele alig 171 millió dollár volt és ehhez viszont 72 millió dollárnyi veszteséget termelt, míg a Fox 15 milliárdot meghaladó árbevétele mellett 2 milliárdos nyereséget tudott elkönyvelni. De nézettségi adataiban is jelentősen elmarad a vezető jobboldali csatornától, a fő műsoridőben 3,1 milliós nézettséggel büszkélkedő Foxhoz képest a Newsmaxnak 309 ezer nézője szokott lenni ebben az idősávban.

A Newsmax-ot Ruddy 1998-ban alapította online platformként, kábeltelevíziós csatornáját 2014-ben indította el. Nézőinek száma akkor ugrott meg igazán, amikor Donald Trump előző elnöki ciklusa alatt kiakadt az amúgy barátinak elkönyvelt Fox News-ra és azt tanácsolta híveinek, inkább a Newsmaxról tájékozódjanak.

Ruddy egyébként a Financial Times szerint Trump személyes jó barátja és gyakran megfordul az elnök floridai Mar-a-Lago birtokán. A cégnek egyébként a 39 millió A sorozatú részvényt és ezzel a szavazatok több, mint 80 százalékát birtokló Ruddyn kívül vannak más nagytulajdonosai is. Ilyen például a magyar származású, a világ egyik leggazdagabb emberének számító Péterffy Tamás (Thomas Peterffy), az Interactive Brokers tulajdonosa. De ott van a nagyrészvényesek között Jassim al-Thani sejk is, a katari királyi család tagja.

A részvény szárnyalása sokak szerint arra utal, hogy visszatér a mém-részvény mánia a Wall Streetre. Emlékezetes, hogy annak idején a redditen szerveződő kisbefektetők olyan tempóban hajtották fel az egyébként veszteséges GameStop részvények árát, hogy az azt shortoló hedge fundoknak végül kényszervásárlásokkal ki kellett zárniuk pozícióikat, hatalmas veszteségeket elkönyvelve. Állítólag már most is vannak olyan alapok, amelyek az esésre kezdtek el játszani, kérdés, hogy mennyire lesz tartós a befektetők lelkesedése.

A Donald Trumphoz köthető cégek részvényei és más befektetési eszközök meglehetősen kalandos utat jártak be az elmúlt évek során. A Trump Média papírjait például tőzsdei bevezetését követően 2021-ben 100 dollár közelébe hajtották fel a befektetők, majd innen 2022 végére 15 dollár közelébe esett vissza. Innen azonban 2024-ben megint megindult a részvény és tavaly áprilisban már újra 60 dollár fölött járt. Idén januárban már csak 40 dollárt ért a részvény, s onnan mostanra ismét feleződött az árfolyam.

A január közepén piacra dobott Trumpcoinok szintén néhány nap alatt sokszorozták értéküket, a kezdeti 8 dollárról gyorsan 70 dollár fölé emelkedtek. A lelkes vásárlók azonban egyelőre nem lehetnek boldogok, ha kitartottak a kriptopénzbe történt befektetésük mellett, amelyekért már csak 10 dollárt adnak a piacon.