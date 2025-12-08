A kormány honlapján elérhető egy, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezet. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett csomag társadalmi egyeztetése zajlik, és többek között az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) lefoglalt vizsgálati és kezelési időpontok automatikus értesítésére vonatkozó új szabályokat is tartalmazza.

A tervezet szerint az EESZT működtetője a digitális időpontfoglalási rendszerben rögzített időpontokról a következőképpen értesíti a betegeket:

legkésőbb 48 órával a vizsgálat vagy kezelés előtt, illetve ha az időpontfoglalás és az ellátás között kevesebb mint 48 óra van, akkor az időpontfoglalást követő 12 órán belül;

az értesítés SMS-ben vagy e-mailben történik, és tartalmazza az ellátás helyét és idejét.

Az értesítésben a betegnek felhívják a figyelmét arra is, hogy miként mondhatja le az időpontot, ha azt nem tudja igénybe venni.

A kormány szerint jelentős problémát okoz az állami egészségügyi ellátórendszerben, hogy a betegek egy része nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem értesíti az egészségügyi intézményt. Ez a gyakorlat a kapacitások kihasználatlanságához vezet, miközben más betegek hosszabb-rövidebb ideig várakoznakvárakoznak az adott ellátásra. A tervezet célja, hogy a feleslegesen lefoglalt időpontok felszabadításával csökkenjen a várakozási idő.

A tervezet szerint a csomagnak ez a része 2026. március 1-jén lét hatályba.